Desgarrador descargo de la cronista de Fabián Doman tras su caída: "Terrible"

La periodista se sinceró sobre cómo fue el golpe que vivió en un móvil tras una pregunta de Fabián Doman en su ciclo, Momento D.

La cronista del ciclo Momento D habló tras la caída que tuvo en pleno vivo desde un móvil en una inundación y reveló cómo se siente tras ese accidente. Giuliana Salguero contó que no fue un golpe simple y que quedó muy dolorida ya que gran parte de su pierna se metió en un agujero que estaba tapado por el agua.

"Queremos saber cómo está Giuli después de la caída de ayer", enunció el conductor Fabián Doman cuando abrió un móvil con Salguero como cronista. "De mi pierna estoy renga. Golpazo terrible. No fue un tropezón, metí literalmente la pierna derecha entera en un poco de un metro de profundidad", explicó la periodista.

Doman le consultó a Salguero si había consultado con un médico tras su accidente y ésta aseguró que aún no lo había hecho. "Incluso, anoche…pensaba, después de todo ese momento, caliente, que cualquiera en un país de primer mundo podría demandar", sentenció Guiliana enojada por el estado de la calle en la que se cayó en José C. Paz. "Eso en una calle de primer mundo no existiría", ironizó Gabriel Schultz. Y ella respondió con contundencia: "Claro, no existiría".

Tenso momento entre Cinthia Fernández y Fabián Doman en Momento D

"Con la imagen de Pampito, todavía no aclaró a quién va a ir a escrachar hoy", soltó Doman tras una declaración de Sebastián "Pampito" Perelló y éste se defendió. "No, yo no escracho a nadie. Pará Fabián, porque me dejás en un lugar horrible", soltó el panelista del ciclo de El Trece.

Cinthia Fernández aprovechó la frase enunciada por Doman para increparlo en vivo cuando lanzó: "¿Yo te puedo escrachar a vos?". La madre de Charo, Bella y Francesca contó que estuvo de viaje y agregó: "Estuve con dos amigos tuyos cuando me fui a Bariloche, que hablaron con vos, que vos no habrías ido solo a Qatar. Lo dije, lo dije".

"Ya volvemos", enunció Doman sin responder la pregunta y mandó a la tanda publicitaria, lo que evidenció la tensión que se había creado en el estudio de televisión.

Fuerte cruce de Fabián Doman y Silvia Fernández Barrios en vivo

La periodista le preguntó a una mujer de clase baja por qué había tenido tantos hijos si no gozaba de una economía holgada y Doman la interrumpió: "No, Silvia. No puede ser que los ricos puedan tener hijos y los pobres no".