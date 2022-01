Desesperante momento de una ex participante de La Voz Argentina: "No se lo deseo a nadie"

La joven vivió una angustiante situación tras un encuentro violento entre la policía y un familiar suyo.

La ex participante de La Voz Argentina, Esperanza Careri, se sinceró sobre un momento de desesperación y angustia que vivió recientemente, a raíz de una situación a la que su hermano con autismo se vio expuesto. La joven denunció de manera pública a unos agentes de policía que tuvieron actitudes violentas con su consanguíneo.

"Tres móviles, dos motos y siete policías vinieron a mi casa porque mi hijo, que todos saben, tiene discapacidad mental desde su nacimiento, tuvo una crisis muy fuerte", comenzó su descargo Alejandra Ferrando, madre de la cantante que protagonizó una recordada pelea en un ring del reality de Telefe, con Jesica Amicucci, quien la había acusado de no querer ensayar.

Ferrando informó que su hijo, Santiago, no reacciona bien ante los gestos de odio o a quienes le levantan la voz: "Entró en crisis y le quiso pegar. La policía también le tiró unos golpes. Yo llegué, lo agarré y lo metí a la casa", agregó su madre, quien luego informo que los policías pidieron refuerzos: tres móviles y dos motos.

Alejandra dejó en claro que les pidió disculpas a los oficiales y les intentó explicar sobre la condición de su hijo, pero no fue escuchada. "Un policía me empezó a gritar y le dije que no gritara, mientras seguían cayendo policías. Todo ese gasto de fuerzas, de móviles, de motos. ¿Para qué? ¿Para un niño discapacitado? Terrible", agregó la madre de Esperanza.

Hacia el final de su discurso, Ferrando dejó en claro que no se expresaba en general sobre la fuerza policial, por lo que les pidió disculpas de antemano a los oficiales que podrían haberse sentido heridos por su posteo. "Sé que hay mucha gente noble y que no abusa del poder en la fuerza. No es para ustedes la crítica, pero hay muchos que no están capacitados en perspectiva de género, en ley Micaela y en simple humanidad", siguió la mujer y luego aclaró: "No justifico a mi hijo con su conducta, pero es persona con discapacidad".

Además, Alejandra aseguró que, en el momento que más necesitaba abocarse a su hijo para llevarle tranquilidad y lograr que vuelva a un estado de serenidad, debió enfrentarse a más de una decena de policías que la increpaban por una actitud de su hijo, producto de su condición. "No se lo deseo a nadie".

Las palabras de Esperanza Careri tras lo acontecido

La cantante compartió en sus perfiles de redes sociales el posteo de su madre y la apoyó con un fuerte descargo en contra de quienes arremetieron contra ella: "Bronca. Ojalá les vuelva toda la mierda, malas personas".