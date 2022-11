Desesperante audio de la hija de Susana Giménez: "No me quedó otra"

El peor momento de la hija de Susana Giménez. Mercedes Sarrabayrouse y un audio desesperante en donde expuso su tristeza por los conflictos familiares que atraviesa.

Susana Giménez fue noticia por cruzarse a su exyerno, Eduardo Celasco. Éste último terminó en malos términos su relación con Mercedes Sarrabayrouse, y es por eso que en las últimas horas se viralizó un audio desesperado de la hija de la diva. "Estoy triste, deprimida, con mis quilombos", se la escuchó decir.

"Estoy con mi tema de que me robó toda mi plata, lo único que me parece es que sería bárbaro que logren terminar así. Todo lo que uno hace de bueno, en esta vida te vuelve. Yo ya me cansé de este tema, yo lamentablemente soy una persona que no quiero ser pública bajo ningún aspecto", expresó "Mecha" en un audio que se difundió en América TV.

Por otra parte, y dejando asentado su deseo de delegar los problemas, Sarrabayrouse agregó: "Me abro, quedemos así. Es incómodo que vos tengas que irte a otro lugar para atenderme, o no. Realmente yo estoy con mis quilombos, Joe con sus quilombos y vos con tus quilombos. Es la primera vez en la vida que tengo un abogado, es hoy, porque no me quedó otra solución. Porque traté de solucionarlo siempre, hablando, pidiendo disculpas, haciéndome cargo, y no me quedó otra que meter un abogado".

La hija de Susana Giménez dijo que su ex no le quiere "dar nada"

"Mi ex no me quiere dar nada porque mi madre tiene plata y yo quiero que viva cien años. Hay cosas que no tienen explicación, tengo muchos quilombos, estoy triste, deprimida, con mis quilombos. No quiero asumir los ajenos porque la verdad no puedo. No sé", expresó Mercedes Sarrabayrouse en un audio cuyo destinatario se desconoce.

El sinceridicio de Susana Giménez sobre la salud de Gasalla

Susana Giménez rompió el silencio luego de que se conociera la noticia de que Antonio Gasalla se encuentra en un delicado estado de salud. "Me sorprendió mucho", aseguró la diva ante los micrófonos de un programa de espectáculos.

Durante más de 17 años, Susana Giménez y Antonio Gasalla divirtieron a millones de argentinos con "La Abuela", uno de los personajes más populares del reconocido humorista. Pero luego de que el comediante y la diva dejaron de trabajar juntos, se instalaron los rumores de que la relación se había roto. Inclusive hace unos pocos meses, Gasalla habría asegurado que la blonda no lo volvió a llamar para saber cómo estaba y hasta la mandó "a cagar".

En los últimos días se supo que mientras el comediante atraviesa un delicado estado de salud hay una importante interna familiar. Ante esta información, varios programas de espectáculos se acercaron para hablar con Susana y consultarle si había podido hablar con quien fuera su compañero durante tantos años. "No sabía, pero me acabo de enterar que le gustaría que yo lo llame y la verdad que no sabía que estaba así. Me sorprendió mucho", aseguró la diva.