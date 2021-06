Desesperado por el bajo rating, Lanata hizo una promo que lo deja en ridículo

Los números no cierran y MasterChef Celebrity 2 se impone al operador macrista Jorge Lanata, que ya no sabe que hacer para vender sus programas.

Jorge Lanata entró en estado de desesperación ante la humillante paliza que le está dando el reality gastronómico MasterChef Celebrity 2 -en instancias de semi finales- y en una nueva estrategia por cautivar algo de público, optó por disfrazarse, pero quedó en ridículo.

La semana pasada, Jorge Lanata y su nueva temporada de Periodismo Para Todos se estancaron en un promedio de 11 puntos de rating, alcanzando un pico máximo de 11.3 puntos a las 22.19. En competencias directa, la reñida gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y resolución del escándalo con Alexander Caniggia tuvo un promedio de 24 puntos, alcanzado un pico máximo de 24.7 a las 23.17, cuando el ciclo de Lanata dio paso a Policías en acción.

Desesperado, Lanata procedió a disfrazarse de ruso para vender su próximo programa e intentar capturar algún televidente para no quedar humillado y relegado por más de diez puntos de diferencia en la batalla minuto a minuto contra el éxito de Telefe. "¿Estás contento con la Sputnik? Bueno, quería contarte que los rusos se quieren quedar con todo", anunció Lanata, anticipando una primicia bomba a revelar en su próximo programa.

Grabois desmintió a Lanata y su operación sobre venta de verduras

Juan Grabois desmintió el informe del periodista macrista Jorge Lanata sobre un supuesto sobreprecio en la compra de papas por parte del Ministerio de Desarrollo Social a una cooperativa vinculada al coordinador del Frente Patria Grande y referente del MTE.

El dirigente Juan Grabois reveló en diálogo con El Destape Radio: “Es tremendo lo de Lanata, la semana pasada estábamos orquestando una conspiración galáctica para derrocar a Duque con el castrochavismo y el bloque chino-soviético y ahora nos dedicamos a vender papas. El que está acostumbrado a vender fruta es él”. El titular del MTE aclaró: “Yo no tengo ninguna cooperativa, es una cooperativa de productores hortícolas de La Plata que la verdad es ejemplar”. En este sentido agregó que lo difundido anoche “es una mentira vil".

"El primer punto es que no hay ninguna compra es una oferta que presentó la cooperativa y que está en el portal COMPRAR que es pública y se puede presentar cualquiera. Es una oferta por un bolsón de 7 kg de hortalizas, verduras y frutas variadas, no es de papas", dijo el referente social. Y contó: "No son ni 5 kilos como dijo Lanata ni de papas. No hay sobreprecios ni irregularidades y además toda la información es pública”.