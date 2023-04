Denunciaron robo en MasterChef: tensión en Telefe

Dos concursantes del reality conducido por Wanda Nara tuvieron una fuerte discusión en Telefe.

Wanda Nara vivió una incómoda situación en Telefe por una disputa en MasterChef Argentina, el reality que conduce. Dos concursantes del programa que se basa en una competencia de habilidades culinarias tuvieron un picante cruce en vivo.

"¿Pudieron conseguir todo lo que necesitaban?", preguntó Nara a los participantes de MasterChef cuando volvieron del mercado. Todos aseguraron que habían agarrado todo, pero Rodolfo soltó una fuerte queja al respecto que terminó en una tensa discusión con su compañera Candelaria.

Rodolfo: "Me robaron toda la proteína".

Wanda: "¿Quién te robó?".

R: "No, bueno. No me robaron..., se adelantaron a tomar la proteína".

Candelaria: "Ay, a él siempre le pasa algo".

R: "Bueno, no importa".

C: "A él siempre algo le falta. Le faltó la harina, le faltó esto, le faltó lo otro".

R: "Mientras no me falte la decencia".

"Rodolfo es muy quejoso", enunció Candelaria en la sección de declaraciones que hacen los participantes después de haber grabado la competencia del día. De ese modo, se pudo ver una disputa que parece no haber acabado entre estos dos concursantes de Telefe.

Wanda Nara, sobre su vuelta a Argentina y a la TV

"Algunos me dicen que estoy loca. Otros me dicen: '¿Qué necesidad, para qué?'. La verdad que me encanta. Desde muy chiquitita trabajo en los medios. Cuando te llega una oportunidad así tenés que acomodar todo como sea pero no podés decirle que no. Estoy muy feliz", comenzó su descargo la conductora en diálogo con Infobae. Y sumó, sobre el crecimiento de su figura en el espectáculo: "Mucho se lo debo a los medios. Sobre todo a las críticas, que a otra chica la hubieran matado, y a mí me potenciaron. A veces hay que tener cuidado con esas críticas porque agarrás a una persona que quizás no tiene la personalidad que tengo yo y la podés lastimar un montón y hacer que se frustre con sus sueños. Por eso trato de ser lo más cuidadosa posible con los participantes de MasterChef porque entiendo que se están exponiendo".

La celebridad de redes habló sobre las comparaciones de su carrera con la de Susana Giménez y soltó: "La admiro muchísimo y no me gustaría tampoco que el día de mañana venga una chica y digan es la nueva Wanda porque siento como que yo estaría muerta. Yo quiero que haya Susana para rato, y Wanda también. Y me gustaría también que haya nuevas chicas que puedan cumplir sus sueños. Pero cada uno es quien tiene que ser".