Denunciaron a Guido Süller por abuso sexual y él se defendió: "Mentira absoluta"

El actor reaccionó ante la acusación del joven de 22 años con quien estuvo en pareja hasta hace algunas semanas. Guido Süller habló en televisión sobre el tema.

Guido Süller fue denunciado por un joven de 22 años a quien hasta hace poco tiempo presentaba como su pareja por abuso sexual con acceso carnal. Se trata de Federico Acosta, quien presentó su enuncia en una fiscalía de la localidad de Escobar junto con su abogado.

El periodista Pampa Mónaco compartió en su cuenta de Twitter, donde también publicó una imagen donde se ve a Acosta acompañado por su letrado en la puerta de la fiscalía, dispuesto a arremeter judicialmente contra el famoso mediático.

La gran mayoría de los comentarios al posteo de Mónaco evidenciaron un apoyo a Süller, ya que tildaron a Acosta de buscafama con esta decisión.

Guido Süller se defendió de las acusaciones de Federico Acosta

Guido Süller se refirió a la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que recibió en los últimos días y desmintió con contundencia esa acusación. El hermano mayor de Silvia Süller dialogó con Jorge Rial y aseguró que lo que busca quien efectuó esa denuncia es prensa.

"Es una mentira absoluta. Me volvía loco para que salga con él y ahora para entrar en Gran Hermano. Yo no tengo tantos contactos como para hacerlo famoso", comenzó su descargo el arquitecto. Y agregó: "El tiene 22 años. Yo sabía que, como le gusta mucho la noche y los excesos, me iba a abandonar en el laburo; y así fue. Un día faltó porque se fue a bailar".

Süller agregó que la familia del joven que lo denunció sabe a la perfección cómo se dieron los acontecimientos. "Incluso hay videos en TikTok en donde se besa con otros hombres y está en la cama", sumó Süller.

Las respuestas de la gente ante la denuncia de Acosta a Guido Süller

Guido Süller sobre su relación con su hermana Silvia

"Desde la muerte de mi mamá que no veo a Silvia. Yo la amaba profundamente. No la veo porque es destructiva con ella misma, pero también con los que la quieren ayudar. Está en un círculo de dolor del que no quiere salir", soltó con la voz entrecortada Guido en diálogo con TN.