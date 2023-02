Denuncian magia negra en Gran Hermano: el video que incrimina a una participante

Aseguran que una participante de Gran Hermano habría hecho un trabajo de magia negra para manipular el juego.

Una participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) fue acusada de haber hecho magia negra. Si bien no lo hizo de manera explícita, un llamativo gesto que tuvo hacia el resto de "los hermanitos" llamó la atención de toda la casa.

Se trata de Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos Ginocchio. La joven oriunda de Salta se ganó la confianza y el cariño de casi todos los miembros del reality, gracias a la tranquilidad que les llevó desde que puso un pie dentro de la casa. Sin embargo, un reciente gesto alarmó a los televidentes.

Resulta que justo antes de las nominaciones a los familiares de los concursantes, Valentina sacó pulseritas hechas artesanalmente y les obsequió una a cada participante. "De parte de nuestra familia, una pequeña pulserita. Porque más allá del juego, es admirable todo lo que están haciendo, estar acá, poniéndole toda la onda, estar lejos de las familias, con muchas emociones juntas... Así que, esto va de parte de nuestras familias", dijo la joven mientras las repartía.

Todos los miembros de la casa reaccionaron emocionados por su gesto, aunque varios televidentes opinaron que podría tratarse de una estrategia, o aún peor, de una especie de amarre o magia negra para que Marcos se consagre como el ganador.

Robertito Funes Ugarte, conductor del debate de Gran Hermano, conversó sobre esto en A la Barabarossa (Telefe) y observó: "Valentina les regaló pulseritas a todos. Quizás es parte de una estrategia de ambos. La entrega de los laureles de amor, el incienso... falta el Palo Santo. Valentina, cual Arcángel Gabriel, ofrece sus ofrendas".

"¿Eso fue para ablandar a la gente?", se preguntó Funes Ugarte. Sin embargo, otros panelistas presentes opinaron que una pulserita no iba a marcar grandes diferencias y que, si los miembros de la casa no la votaron, fue por algo. "Obviamente no fue por la pulsera, pero yo creo que sí es cierto que Marcos está totalmente focalizado en el juego", opinó Nancy Pazos.

Valentina, la hermana de Marcos, enamoró hasta a Gran Hermano

Aquel mismo día, Valentina fue llamada al confesionario por Gran Hermano para hablar sobre su experiencia dentro de la casa. La joven ingresó con Mora en sus brazos, una de las nuevas perritas, y Big Brother no pudo resistirse. Al verla entrar, Big Brother le preguntó: "¿Qué tal tu invitada al confesionario?". "Muy bien, está un poco inquieta", contestó la hermana de Marcos.

"Es un poco inquieta, ¿no? Y es muy hermosa...", le dijo Gran Hermano, con un tono de voz que fue interpretado por los televidentes como un intento de seducción. "Sí, es hermosa, los dos", respondió la joven. Miles de usuarios de las redes sociales coincidieron en que Big parecía enamorado y Twitter se llenó de memes.

"Hasta Gran Hermano se enamoró de Valentina, jajaja. La retuvo ahí en el confesionario hablando del perro", observó un usuario. "¡Casi le pide su número!", bromeó otra persona, mientras muchos otros aseguraron que a Big le temblaba la voz de los nervios durante su charla con Valentina.