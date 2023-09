Denise Dumas reveló el trabajo con el que Silvina Luna iba a volver a la TV

La conductora Denise Dumas dedicó unas tristes palabras por la muerte de Silvina Luna y filtró una información que hasta ese momento era desconocida.

Denise Dumas se sumó a los homenajes a Silvina Luna, actriz y modelo que murió el pasado 31 de agosto, y la recordó con unas desgarradoras palabras sobre el trabajo que nunca pudo tomar. "Tenía mucha ilusión de volver", reconoció la conductora.

En los primeros minutos de El Debate, ciclo de América TV dedicado a analizar el Bailando 2023, Denise Dumas compartió un recuerdo de Silvina Luna y se mostró angustiada por su final. “Yo les quiero contar que Silvina iba a estar acá en El Debate. Ella tenía una necesidad muy grande y unas ganas muy grandes de trabajar. Así que había hablado con Gaby Fernández y ya estábamos por arrancar", comenzó Denise.

"Porque, además, ella decía que le coincidía que el día que se hace el debate no tenía diálisis. Tenía mucha ilusión de volver a trabajar, pero antes de que se pueda concretar a ella la internaron. También nos había dicho que no podía trabajar más de un día por semana porque el cuerpo no le daba”, siguió la pareja del humorista Campi.

Sumándose a las palabras de Dumas, la panelista Cora Debarbieri opinó: “Realmente ella quedaba muy golpeada por la diálisis, ella contaba que el día posterior era muy complicado. Sentía que necesitaba descansar y quedarse en su casa, en su cama, que era la manera de recuperarse de tanta agresión al cuerpo. Porque, lamentablemente, eso era lo que vivía. Yo me quedo con una luchadora incansable. Una mujer que no se dio por vencida, que intentó y que al contar su historia, ayudó a muchos para que esas personas también pidan justicia”.

Ángel de Brito reveló la confesión que le hizo Silvina Luna antes de morir

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos y presentador de televisión, más conocido por ser el conductor de LAM (América TV). Tras la muerte de Silvina Luna, que generó un fuerte impacto en la industria de la televisión, De Brito, quien conoce a Silvina desde hace más de 20 años, reveló detalles sobre la charla privada que mantuvo con ella poco tiempo antes de su partida. Según su relato, la modelo presentía que su tiempo en este plano estaba por terminar.

En más de una oportunidad, el periodista compartió espacio de trabajo con Luna, quien saltó a la fama en el año 2001 tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Por esta razón, tiene una gran cantidad de anécdotas junto a la modelo, y a pocos días de su fallecimiento, dio a conocer cómo fue la última conversación que tuvieron, en la que Silvina le dijo unas palabras que jamás olvidará.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, recordó el conductor. Y agregó que Silvina le decía que estaba esperando a estar más fuerte para ir a los programas y contar todo.

"Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo. Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver, porque cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”, sumó, conmovido. Y a pesar de que Silvina tenía "toda la fe y toda la fuerza" para luchar con su salud, presentía que no iba a lograrlo. "Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”, concluyó.