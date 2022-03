Denise Dumas estalló contra el jurado de MasterChef Celebrity: "Burros"

La famosa conductora no aguantó y lanzó un contundente descargo en contra de los chefs que evalúan su desempeño en MasterChef Celebrity.

La velada de domingo de MasterChef Celebrity propuso un desafío sumamente complicado para los participantes. A medida que las galas avanzan en la tercera temporada del certamen, el nivel de exigencia por parte del jurado es cada vez más alto, motivo que lleva a que los participantes manejen un alto nivel de estrés. En la jornada del domingo 6 de marzo, Denise Dumas no toleró la exigencia del desafío y apuntó fuertemente contra el jurado.

Este domingo de eliminación, Denise Dumas, Joaquín Levinton, Malena Guinzburg, Catherine Fulop, Mica Viciconte y Joaquín Levinton tuvieron que preparar una torta saint honore, uno de los postres más famosos de la pastelería francesa. Sin embargo, antes de que el jurado de MasterChef Celebrity anunciara cuál era el desafío del día, Santiago del Moro invitó a los participantes a que adivinen el desafío de la noche, cuestión que disgustó de antemano a la ex conductora de El Nueve.

Cuando Santiago del Moro les comentó a los participantes que el desafío de la noche era bastante complicado, Denise Dumas no toleró más la presión y apuntó fuertemente contra el jurado, quienes se tomaron este "chiste" de manera muy personal. "Yo creo que nos va a tocar hacer una réplica de una torta muy complicada", lanzó Dumas y generó un gran malestar entre sus compañeros, quienes pidieron que por favor no siguieran la intuición de Denise. Entonces la conductora remató con un chiste inadecuado: "¿Qué se puede esperar de tres burros más que una patada?".

Este "chiste" de Denise Dumas disgustó muchísimo al jurado y se encargaron de hacérselo saber a la hora de dar la devolución. Por supuesto que la participante aprovechó la situación para asegurar que era un chiste simplemente y que no pretendía ofenderlos, pero Germán Martitegui le puso los puntos. "Hay gente con la que hacer chistes y gente con la que no", cerró el tema el cocinero y no Denise no volvió a hacer referencias.

Un resultado poco favorecedor

A la hora de presentar su platillo, Denise Dumas anticipó que no había tenido su mejor noche, ya que le costó mucho cumplir con los pasos de la receta. Sumado al enojo del jurado por su "chiste" y a las dificultades de su presentación, los tres chefs llegaron a la conclusión de que la torta no estaba cumplida.

El postre que debían preparar constaba de una base de hojaldre, con profiteroles rellenos, crema pastelera, merengue italiano y una decoración de caramelo. Sin dudas, uno de los desafíos más complejos de las certamen en esta tercera temporada.