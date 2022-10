De cuánto es el premio de Gran Hermano 2022: los detalles

Salió a la luz cuál es la cifra que cobrará el ganador de Gran Hermano 2022.

Gran Hermano 2022 está a punto de estrenarse y una de las preguntas que más se hacen los seguidores del programa es cuánto dinero se llevará a su casa el participante que se consagre como ganador.

El reality de Telefe se estrenará el próximo lunes 17 de octubre a las 21:45 horas y las autoridades del programa revelaron que ya hay 18 participantes confirmados. En medio de todas estas preguntas, se filtró la cifra exacta que cobrará el ganador.

El participante que logre estar encerrado durante cuatro meses consecutivos y apruebe todos los desafíos se llevará una suma total de 20 millones de pesos, según informó La Pavada, de Diario Crónica.

En esta nueva edición de Gran Hermano, que será conducida por Santiago del Moro, los participantes pasarán su estadía en una casa de más de 2000 m2 con un gran jardín, pileta y sauna. En cuanto a la producción del programa, habrá 65 cámaras y 87 micrófonos grabando absolutamente todo lo que los concursantes hagan.

Todos los detalles y condiciones sobre Gran Hermano 2022

Hay muchos cambios que habrá en esta nueva edición de Gran Hermano. Se rumorea que los participantes no podrán usar sus redes sociales, para evitar que filtren información sobre el programa, y que incluso se está evaluando si podrán ver los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Va a ser rico ver cómo alguien que quiera ver el Mundial esté encerrado en una casa. Vamos a ver si GH les va a permitir ver algún partido", dijo Gastón Trezeguet, exparticipante de la edición 2001, quien ahora es productor. Además, adelantó que los participantes serán muy diferentes entre sí, "no solo en lo que respecta a la sexualidad, sino en formas y estilos de vida y en edades". Incluso se rumorea que una de las participantes será una adulta mayor de 65 años, para que haya variedad y para ver qué sucede entre personas de diferentes generaciones.

Nadia Epstein, también exconcursante del reality, detalló que quizás los participantes no tendrán acceso a las redes, aunque sería una regla complicada, porque "hoy el mundo entero corre alrededor de las redes y es inviable que los chicos no tengan las posibilidades de usarlas". Por último, explicó que para esta nueva edición una condición importante era "no tener tantos seguidores ni ser famoso en las redes, ya que la idea es que se conozcan dentro de la casa".