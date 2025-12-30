David Kavlin habló por primera vez tras ser operado: "Había muerto"

David Kavlin habló tras la operación a la que se sometió.

David Kavlin habló por primera vez este martes 30 de diciembre luego de la operación a la que se sometió en el Sanatario La Trinidad de San Isidro, debido al infarto que sufrió tras hacer pádel y que devino en un paro cardíaco durante su traslado al centro médico, aunque pudo ser revivido por el equipo del nosocomio.

El reconocido periodista eligió pronunciarse a través de las redes sociales, con un video grabado desde la clínica. Allí dio más detalles acerca de lo que sintió aquella tarde y reflexionó sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo David Kavlin tras el infarto que sufrió?

"Amigos, quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, a aquellos que rezaron, a aquellos que pidieron por mí, que hicieron fuerzas. Quiero tomarme el tiempo para poder explicarles un poco más a todos lo que me pasó. Realmente fueron días muy complejos, muy duros, muy tristes, muy difíciles. Pero estoy vivo y estoy con muchas ganas de vivir", expresó primeramente.

David Kavlin con el Martín Fierro que obtuvo este año.

Tras ello, advirtió que "cada engranaje fue importantísimo, desde ese sábado después de dejar la paleta de pádel a las nueve y media o diez de la mañana. Desde mi hijo que advirtió lo que me pasaba, hasta cada uno de los socios y amigos que se pusieron a disposición para que cada segundo valiese mi vida que hoy la tengo, que puedo respirar y puedo seguir contándoles cada cosa que me pasa y todo lo que tengo todavía para vivir".

"Yo sabía que me había infartado. Hacía una semana que había aprendido un poco más acerca de esto, con lo que le había pasado a Joaquín Levinton, el dolor en el pecho, el dolor en la espalda, la opresión tan grande. Hay que darle importancia a esos síntomas. Eso fue lo que me dio la idea de que yo tenía un infarto. Y se lo pregunté al médico, que me lo confirmó", añadió, para luego agradecer "al cardiólogo y a todo el equipo que me salvó la vida, yo había muerto".

Con relación a esto último, precisó: "En ese momento no tenía más signos vitales. Yo no me acuerdo nada de eso. Cuando me desperté estaba en una cama de hospital no entendiendo absolutamente nada". Seguido a ello, procuró concientizar a sus seguidores: "Hay que hacer rechequeos. Hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas. No tuve en ningún momento ningún episodio coronario previo. Soy una persona muy sana. De hecho, no tengo colesterol, no fumo, no tomo, no consumo drogas. Y eso hace que hoy esté a 24 horas de poder irme con el alta hospitalaria, al menos, con todos los cuidados del caso".