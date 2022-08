Darío Barassi sorprendió a El Trece con una curiosa comparación: "Parezco Massa"

El conductor de 100 argentinos dicen hizo un discurso en el que se comparó con el funcionario.

Darío Barassi cumplió dos años desde el inicio de 100 argentinos dicen y lo celebró a lo grande con todo su equipo. A una entrada llena de globos y cantitos, el conductor de El Trece le sumó un discurso frente a las cámaras en el que se comparó con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

"Un fuerte aplauso para todo este programa espectacular, ya dos años al aire. Gracias al canal, a todo el equipo técnico, Luli, los Barassitos, todas las familias que vienen a jugar, el público que nos elige. Parezco Massa", exclamó Barassi, en relación a la formalidad de sus palabras.

A pesar del éxito en el rating, 100 argentinos dicen atraviesa momentos de suma incertidumbre. Durante la emisión del pasado lunes 15 de agosto, el famoso y exitoso conductor se tomó unos minutos para confirmar, con mucho dolor, que se va de El Trece. De hecho, ya puso fecha para su adiós del programa.

"Yo hoy soy esto. Estoy muy cansado", expresó el animador sanjuanino al comienzo del ciclo de entretenimiento. En tanto, se refirió a la disputa por la lucha que hay en la TV: "Empecé a bajar el rating. ¿Sabés qué pasa?". Y advirtió: "Yo me voy a despedir en diciembre, entonces no puedo llegar con un rating muy alto en diciembre".

"¿Qué? ¿No vamos a estar todos los días más juntos?", le preguntó Luli, una de las productoras del programa. "Ni en pedo. No nos vemos más, chicos. No veo más a nadie", le aseguró el presentador de 38 años, quien optó por no dar muchas más precisiones al respecto. Y resaltó: "Voy a eliminar contactos".

Pese a que Barassi no quiso hacer más menciones sobre su salida de El Trece, lo cierto es que hace unos días Ángel de Brito explicó el motivo por el que el conductor se va del canal en el que Adrián Suar se destaca como gerente de programación. Según indicó en una historia de Instagram, el animador dejará de trabajar en 100 argentinos dicen "para hacer ficciones", ámbito en el que se destaca como actor.

Adrián Suar confirmó el final de 100 argentinos dicen

Adrián Suar charló con LAM (América TV) y brindó detalles del futuro que les espera a algunos de los ciclos más importantes de la pantalla de El Trece. "Darío (Barassi) termina a fin de año", reveló de forma inesperada el gerente de programación de la señal de aire del Grupo Clarín. Además también contó qué pasará con la segunda temporada de El hotel de los famosos y Canta conmigo ahora.

Después de un 2021 bastante complicado en materia de rating, El Trece encontró cierta tranquilidad en los buenos números que sumaron tanto Canta conmigo ahora como El hotel de los famosos, que ya tiene confirmada una segunda temporada. De la misma forma, 100 argentinos dicen se mantuvo como uno de los productos más exitosos de la señal, con Darío Barassi como uno de los conductores preferidos del público.