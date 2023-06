Darío Barassi se pasó e incomodó a un participante de Ahora Caigo: "Me ponés tenso"

El conductor tuvo una actitud llamativa con un concursante y él lo frenó en seco frente a las cámaras.

Darío Barassi se sobrepasó con un participante de ¡Ahora Caigo! y generó un tenso momento al aire. El conductor empezó a indagar en la vida del concursante y empezó a incomodarlo, motivo por el que él tuvo que frenarlo en seco frente a las cámaras.

El famoso conductor volvió a llevar adelante un programa de televisión luego de tomarse unas extensas vacaciones y despedirse definitivamente de 100 argentinos dicen. Desde que regresó a la pantalla de El Trece con el ciclo de juegos ¡Ahora Caigo!, Barassi protagonizó varios momentos divertidos, pero ahora protagonizó por primera vez un incómodo momento en vivo.

Todo empezó cuando Barassi le preguntó a Rada, el participante en cuestión, por qué estaba solo. Entonces, el participante contestó bastante incómodo: "Creo que no conseguí a la persona indicada". Ante esta contestación, el conductor analizó que "el error" estaba en él y no en las otras personas, situación que molestó bastante al concursante.

"No, puede ser que el fallo sea mío, por supuesto. Me ponés nervioso", replicó. Barassi no entendió el límite y le pidió que le contara cuando fue la última vez que había estado en pareja y qué había pasado con la relación. Y aunque si bien Rada contestó, le dejó en claro que no estaba para nada cómodo con la conversación.

"Hace un año atrás. Habré estado un año. No recuerdo por qué cortamos, discrepancias de la relación. Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío", replicó el participante. Finalmente, el conductor quiso quedarse con la última palabra y sentenció: "Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo".

Roberto Moldavsky contó su pasado desconocido con Barassi: "Primera vez"

Roberto Moldavsky sorprendió al contar su vínculo desconocido por Darío Barassi y expuso al actor en vivo. El reconocido humorista reveló que conoce a su colega hace muchos años y contó cómo forjaron su relación totalmente desconocida hasta el momento.

Como invitado a La Noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por América TV, Moldavsky se sinceró sobre los inicios de su carrera, los vínculos que forjó a lo largo de los años y su relación con algunas figuras del espectáculo. Fue en este marco que contó que tiene una gran relación con Darío Barassi y que hace muchos años compartían una particular situación juntos.

“Tengo muy buena relación, íbamos a un lugar de ropa juntos donde yo era talle S por primera vez en mi vida y él L", empezó por contar Moldavsky luego de ver la publicidad que protagoniza Barassi. Ante esta insólita declaración, el conductor pidió más detalles al respecto.

En este contexto, el comediante y ex participante de MasterChef Celebrity sumó: "Perdón si te estoy arruinando, Darío". Por último sentenció: "Salíamos juntos del probador y nos probábamos la misma camisa y nos veíamos con nuestros talles".