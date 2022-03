Darío Barassi se la pudrió a El Trece con un fuerte reclamo: "Basta"

Darío Barassi lanzó fuertes dardos contra la producción de 100 argentinos dicen y le hizo un picante comentario a las autoridades de El Trece. El explosivo descargo del conductor.

En lo que va del 2022, Darío Barassi lleva tan sólo algunas semanas de trabajo en la conducción de 100 argentinos dicen. Sin embargo, en la emisión del pasado domingo por la noche, el conductor hizo un furioso descargo contra las autoridades de El Trece con un fuerte reclamo.

En el marco de 100 argentinos dicen famosos, el sanjuanino ingresó al estudio del programa con un tanto de gracia. Aun así, la alegría no duró tanto, ya que rápidamente exclamó: "Hay algo que no me gustó". Y profundizó: "No, no, hay varias cosas que no me gustan". En referencia a la vestimenta que tenía puesta, comentó: "Número uno, el pañuelo no va".

"¡Yo se lo dije, eh!", reaccionó "La Colo", una de las productoras del ciclo. "Número dos, llegué tardísimo hoy", compartió Barassi, que también contó que sus compañeros y compañeras de trabajo no lo tomaron muy bien. "Siento una mirada muy enjuiciadora de todos, pero nadie me avisó que yo tenía que volver con el programa de los domingos, chicos", agregó.

Darío Barassi se mostró molesto en 100 argentinos dicen.

Sorpresivamente, el presentador dejó en claro que no tenía intenciones de trabajar los fines de semana, teniendo en cuenta que su programa también sale de lunes a viernes: "Yo no quería ser el de los domingos. Bastante con el que hago de la semana". "Pero ya lo hicimos la semana pasada", le devolvió una integrante de la producción.

"Bueno, pero pensé que era uno solo y que era un salvataje para que el público crea eso. Pero yo no volví al resto de los domingos", manifestó Barassi, de manera tajante". "Presión, presión, fortunas. ¡Basta de darme plata, chicos!", exclamó. "La Colo" también advirtió que el sueldo del conductor es muy bueno: "Y lo bien que cobrás".

"Sí, pusieron un 0 más y dije: 'Sí, lo voy a hacer", expresó Darío, que fue convencido de hacer el programa de los domingos a cambio de más dinero. Finalmente, continuó con el transcurso del programa: "Bienvenidos, familias. ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de 100 argentinos dicen famosos en un nuevo domingo que nos convoca".

La propuesta íntima de Darío Barassi a un participante de 100 argentinos dicen

En uno de los programas de la semana pasada, el presentador mantuvo con Iván, miembro de la familia Gurvicius. Con ánimos de que se forme una pareja en el programa, el sanjuanino lanzó: "Che, Iván, me gustó Flori, eh. Me gustó para vos. Estás muy estresado, Iván", le marcó el actor. Y el concursante, muy nervioso, respondió: "Me está titilando el ojo".

De todas formas, la participante volvió a intervenir y aclaró que prefería a otro de los miembros de la familia: "Pero me gusta Guido a mí". "¿Cómo que te gusta Guido? ¿Sos joda? Ya habíamos armado todo con Iván. Según el reiki, te da más que es con Iván, pero físicamente te gusta más con Guido", le manifestó Darío . "Y bueno, vamos todos juntos", propuso Flori.

Estallado de risa por la situación, el conductor de 100 argentinos dicen cerró el momento con una reflexión: "Che, me gusta mucho esto. Me gusta mucho la actitud de Flori de 'no, no me gusta él, me gusta aquel'". Luli, una de las productoras del exitoso ciclo, intervino y expresó: "Las cosas que me hubiese ahorrado si hubiera sido así". "Vamos con Luli, entonces", cerró Flori, a pura gracia.