Darío Barassi reveló su dolor más grande: "Me costó 25 años amigarme con el vacío"

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen, contó en una entrevista exclusiva cuál fue el mayor duelo de su vida y cómo logró atravesarlo.

Darío Barassi es uno de los conductores de televisión más queridos del momento. Con su humor y carisma como marca de agua, logró ganarse el amor de toda la audiencia de su programa, 100 argentinos dicen. Sin embargo, detrás de toda esa imagen pública de risas y alegría también hay un ser humano que afrontó duelos y dolores como cualquier otro: en su caso, la muerte de su padre.

Así lo contó el conductor en diálogo con Teleshow. Barassi describió cómo fue el proceso de sanación con la muerte de su papá, quien falleció cuando él tenía apenas 5 años. Mientras tanto, su mamá atravesaba su propio duelo trabajando y estando lejos de él y sus hermanos, lo cual implicó una especie de doble ausencia en su niñez.

Para Barassi, el humor fue y sigue siendo su mecanismo de defensa contra la angustia. “Me reí de mi gordura. De las idas y vueltas de mi vieja, de sus búsquedas. Soy agresivo con el humor, eso está clarísimo. Creo que papá llevaba tres días de muerto y yo ya estaba parodiando sobre eso. Pero luego entendí que el humor acompaña y facilita, pero no sana ni salva”, expresó.

Darío Barassi junto a su papá, Fernando, y sus hermanos, Fernando y Leandro.

En este sentido, aprendió que también es importante atravesar el dolor: “En la vida, hay cosas que deben ser lloradas. ¡Basta del chiste del padre muerto, hermano! Me costó 25 años amigarme con el vacío que dejó la muerte de mi viejo. Y debí hacerme un tiempo y sentarme a llorarlo”, añadió. Como nunca llegó a guardar tantos recuerdos de su papá, ya que falleció cuando él era un niño, lo único que tenía eran las fotos y las historias que le contaban.

“Guardé sus fotos y fui construyéndome su imagen desde el relato de los demás. Es horrible. Me da rabia. Me enoja. Porque todo lo que se cuenta sobre él es bárbaro. Que era un tipazo, un gran profesional, que jugaba bien al básquet, que se cuidaba mucho, y que era muy fachero...”, prosiguió. Sin embargo, llegó un momento en el que se cansó y se dio cuenta de que lo mejor era dejar ir esos pensamientos. “Solté esa parte de mi historia. Sentí que la herida cicatrizó al ser papá. Pero también entendí que el vacío no se llenó ni se llenará jamás. Así que no me queda otra más que amigarme con él”, cerró.

¿De qué falleció el papá de Darío Barassi?

En esta misma entrevista, Barassi contó que su padre murió alrededor de los 40 años por una mala praxis que sufrió durante una cirugía de rotación de cadera. Desde entonces, su mamá entró en una angustia tan grande que él y sus hermanos incluso tenían que cuidarla.

“Para mí, mamá pasó de ser una súper heroína a una pésima madre. Ya de grande me di cuenta de todas sus ausencias. Porque por su necesidad de llevar adelante la familia, no la veía. Laburaba a la mañana. Laburaba a la tarde. Además intentaba hacer una vida, tenía una pareja. ¡Yo odiaba que tuviese una pareja! Y crecí muy solo”, reflexionó.

Darío Barassi junto a su mamá, Laura, y sus hermanosi Farrugia, y sus hermanos, Fernando y Leandro.

Después de haberse enojado con ella durante muchos años por haberlo sentido como un abandono más, finalmente encontró herramientas para sanarlo en sus 12 años de terapia. Así, llegó a la conclusión de que “los viejos, uno y el mundo, somos la mejor versión que podemos ser”. “Finalmente entendí. La perdono por eso. La quiero por eso. Y hoy solo me exijo a mí mismo”, cerró.