Darío Barassi pateó el tablero y le dio la mejor noticia a Adrián Suar en El Trece

Darío Barassi superó las expectativas y alegró a los productores de El Trece con una noticia inesperada. El anuncio que hizo el conductor de "Ahora Caigo!".

Luego del fin de 100 argentinos dicen, se instalaron varias especulaciones sobre el futuro de El Trece sin la presencia de Darío Barassi. Sin embargo, luego de unos meses alejado de la pantalla chica, el conductor regresó con un formato nuevo. Precisamente, este miércoles 2 de agosto, su nuevo ciclo Ahora Caigo! le dio una gran noticia a Adrián Suar.

Desde que debutó como conductor con 100 argentinos, Barassi se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión. Tanto así, que su presencia convocó a miles de televidentes a diario y logró consagrar a su programa como uno de los más vistos. Pero ahora, el sanjuanino se colocó a la altura del desafío y logró cifras impensadas de rating.

Hacia la media tarde, Darío escaló en la grilla de contenidos y se colocó en segundo puesto de la franja horaria. Incluso, marcó su cifra más alta desde el inicio con un pico de 9,3 puntos de rating. Sin embargo, la mejor noticia para el canal fue que el conductor dios batalla y estuvo a punto de superar a Todo por mi hogar, una de las novelas más vistas de la televisión.

Darío Barassi enfureció en vivo frente a un participante: "¡Forro!"

Darío Barassi, conductor de Ahora Caigo (El Trece), tuvo una explosiva reacción en medio del programa al escuchar la historia de vida de una participante. Muy a menudo, Barassi recibe a concursantes y les pregunta detalles sobre sus vidas privadas. En esta ocasión, se presentó al programa una mujer llamada Estefanía, quien le contó la razón por la que necesitaba el dinero. Al escuchar sus palabras, el conductor no pudo evitar indignarse.

Todo comenzó cuando Barassi le pidió a Estefanía que se presentara. La mujer contó que es médica uróloga, oriunda de Misiones, pero que vive en Buenos Aires desde hace varios años. Y en cuanto a su presente sentimental, agregó: “Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”. Acto seguido, sumó un dato sobre su expareja que desató la furia de Barassi.

“¿Vos tenés una hija de un matrimonio anterior?”, indagó el conductor. “Sí, se fue a comprar cigarrillos el papá”, declaró la participante, dando a entender que el padre de su hija desapareció. “Ok. Un divino, ¡un forro! No lo vimos nunca más”, comentó Darío. "Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”, agregó, indignado.

“La vida es así”, respondió Estefanía, y agregó que su hija vive con ella y con su abuela. Además, señaló que actualmente está en pareja con otro hombre. "Es un buen candidato. Si este se va a comprar puchos... vos tenés puchos en tu casa. No lo dejes salir, no lo dejes que abra la puerta, ¿ok? Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”, cerró el conductor.