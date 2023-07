Darío Barassi opìnó lo que muchos piensan sobre Jey Mammón: "Es muy personal"

El conductor de televisión opinó por primera vez sobre el caso de Jey Mammón. Darío Barassi destacó la entereza de su colega en este momento.

Darío Barassi habló sobre el caso de Jey Mammón y la cancelación mediática y social al conductor de TV tras la denuncia de Lucas Benvenuto. El presentador de El Trece reflexionó sobre la actitud de su colega durante este proceso y analizó la premisa de juzgar como culpable a alguien que es denunciado antes de que la Justicia se expida al respecto.

Periodistas de espectáculo dieron a conocer que las autoridades de Telefe aseguraron que Jey Mammón asistirá a la ceremonia de los Martín Fierro 2023, después de meses de especulaciones al respecto. Esta realidad reavivó la polémica alrededor del músico y humorista y Darío Barassi fue consultado al respecto.

"Lo veo que él se está manejando con bastante entereza, decide irse del país y no se esconde, decide volver y está, por como lo veo viendo, yo calculo que va a ir a la fiesta, ahora hay que ver que le pasa al resto de gente respecto a eso, pero no tengo una opinión formada sobre eso", destacó Barassi en diálogo con el notero de Socios del Espectáculos. El exconductor de 100 Argentinos Dicen es abogado y analizó la justicia social que prejuzga a los denunciados basándose en la denuncia y obviando la presunción de inocencia. "Lo que pasa es que hay es muy personal, viste que hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa", sostuvo.

Barassi señaló que existen esas tres justicias y que cada uno elige en cuál creer. "Porque, como te digo, uno puede ir más por lo social y cancelar a alguien, o que la justicia prescriba una causa, también la justicia puede ser muy injusta, te lo dice alguien que estudio abogacía. Porque una causa prescriba no quiere decir que el hecho haya o no haya pasado", cerró su descargo el actor de series como Educando a Nina y Viudas e Hijos del Rock and Roll.

