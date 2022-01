Darío Barassi liquidó a sus reemplazantes en El Trece: "Aflojen"

Darío Barassi sigue de vacaciones, pero de paso se las pudrió a sus reemplazantes en 100 Argentinos dicen, por El Trece. "Aflojen, la puta madre", les pidió.

Darío Barassi descansa junto a su familia de vacaciones a pleno sol en la playa, pero al mismo tiempo se entera de todo lo que pasa en 100 Argentinos dicen (El Trece), el programa que lo llevó a la explosión en la televisión argentina durante 2021.

Al conductor le llegó la noticia de que sus eventuales reemplazantes al aire no estaban del todo bien. Entonces, directamente se las pudrió a través de un breve video en las historias de su cuenta oficial de Instagram (@dariobarassi), en la que tiene casi cuatro millones de seguidores.

Darío Barassi lapidó a sus reemplazantes en El Trece: "La puta madre"

El actor, humorista y presentador sanjuanino de 38 años apeló a su estilo habitual: entre la broma y la ironía. De esa manera, se grabó a sí mismo y posteó su mensaje en Instagram, donde preguntó "che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 Argentinos?".

"Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta...", se quejó a su modo. Y completó con un pedido contundente: "Aflojen, hermanos, que yo estoy de vacaciones. No puedo volver. Cuídense, la puta madre".

Quiénes reemplazan a Barassi en 100 Argentinos dicen y qué les pasó

Uno de los primeros apuntados para liderar el proyecto transitoriamente fue Federico "Fede" Bal. No obstante,el hijo de Carmen Barbieri detalló mediante un video en su instagram que se contagió de coronavirus.

"Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta, un poco de voz nasal. Me hice un hisopado y tengo Covid. Iba a reemplazar unas semanas a Barassi en 100 Argentinos dicen y, por precaución, sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien que me pudiera hisopar. Me hisoparon y me dio positivo", anunció el protagonista.

En tanto, otra de las buscadas para ocupar el lugar de Barassi fue Florencia "Flor" Jazmín Peña, que se accidentó junto con su amigo Agustín Franzoni en la ruta rumbo a Pinamar.

La campeona del Bailando por un Sueño (El Trece) en 2019 también aprovechó las redes para explicar lo sucedido: "No sé bien qué decir. No sé qué se dice en estos casos... Pero la verdad, fue un milagro lo que nos pasó. No entendemos cómo estamos enteros. Usen el cinturón. Fue una cuestión de un segundo: no entendemos bien qué pasó, pero estamos bien".

Por último, la producción apeló por el momento a "Dani La Chepi", a Manuela "Manu" Viale y a Nazarena "Naza" Di Serio para intentar completar el hueco que dejó Darío. “El 1 de marzo, este gordo está de vuelta... ¡Ojito, eh!”, advirtió él igualmente.