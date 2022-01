Barassi se fue de El Trece y estallaron los memes: qué dijeron de Dani La Chepi

Darío Barassi se marchó de El Trece y fue reemplazado por Dani "La Chepi" en "100 argentinos dicen". Como consecuencia, las redes sociales reaccionaron en Twitter con decenas de memes y mensajes.

Se confirmó lo que tanto tiempo se anunció. Darío Barassi se fue de El Trece, al menos por un tiempo, y su salida generó muchísimo disgusto por parte de sus fieles seguidores en 100 argentinos dicen. Como consecuencia, Dani "La Chepi" lo reemplazó y pese a que realizó un muy buen papel, las redes sociales estallaron con memes y exigieron por la vuelta del tradicional conductor.

A diferencia de cómo terminó el 2021, el primer programa del 2022 lo estrenó "La Chepi", que se hizo cargo de la conducción e hizo reír a los participantes que formaron parte de los juegos. Con gritos y un gran recibimiento, la influencer indicó: "El miedo que tengo. Lo voy a blanquear..., pero tengo mucho miedo".

Luego, la presentadora se refirió a lo que significa reemplazar a Barassi, el conductor que sin dudas fue sensación a lo largo del 2021 y que la rompió en la pantalla de El Trece. "Es como estar jugando el Mundial, que salga Messi y te digan: 'Entrá y hacé goles'. Bueno, no voy a hacer goles, pero voy a correr como loca...", sostuvo, a modo de ejemplo.

Dani "La Chepi" reemplazó a Darío Barassi en "100 argentinos dicen".

Si bien estuvo a la altura de las circunstancias, "La Chepi" fue recibida con muchísimos memes y comentarios en Twitter, donde el nombre de Barassi volvió a ser tendencia y pidieron por su rápido regreso a la conducción de 100 argentinos dicen.

Los mejores memes de las redes tras la ausencia de Darío Barassi y el reemplazo de Dani "La Chepi" en 100 argentinos dicen

Por qué Barassi no estará en 100 argentinos dicen durante el verano del 2022

Además de tomarse unas muy merecidas vacaciones, Darío Barassi tiene otros planes para los meses de enero y febrero. El actor estará ocupado en la grabación de una nueva serie para la plataforma Star+. Con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción contará con los papeles protagónicos de Barassi, Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni.

Darío Barassi habló sobre sus vacaciones en El Trece y del reemplazo que tendrá en 2022

Con respecto al descanso que se pidió sobre el cierre de 2021, Barassi dialogó con Mirtha Legrand en El Trece y admitió que la idea es “frenar un poco, una semana" porque "estaba con el programa y con una ficción" en un año al que definió como "espectacular". Entonces, detalló: "Me organicé un poco…No quiero perder el agradecimiento. El año que viene voy a hacer una ficción para Disney+, así que voy a estar ocupado también con eso".

Más tarde, el conductor se refirió a los reemplazos que tendrá en 2022: se trata de Daniela Viaggiamari y Dani "La Chepi". "Estoy necesitando como un reemplazo, un tiempo. 'La Chepi´ va a hacer un par de semanas y están haciendo un casting para ver cómo siguen", señaló. Y completó: "Me parece que la mecánica va a ser de diferentes conductoras que me reemplacen por semanas para cubrir los dos meses que hay en los que no estoy, y yo ya en marzo creo que vuelvo al aire”.