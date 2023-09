Daniela Celis tomó una inesperada decisión sobre su embarazo: "No vamos"

La exparticipante de Gran Hermano habló sobre su embarazo y dio un dato sobre el parto. Daniela Celis y Thiago Medina serán padres de mellizos.

Daniela Celis y Thiago Medina fueron una de las parejas más resonantes de Gran Hermano 2022 y volvieron a ser noticia cuando anunciaron que van a ser padres de gemelos. La modelo habló con Verónica Lozano sobre su embarazo y dio a conocer un dato sobre el futuro de los bebés que sorprendió a todos.

En primer lugar "Pestañela" habló sobre los antojos que tiene debido al embarazo y aseguró que en ese momento tenía ganas de comer un durazno. "Pero no estamos en temporada", bromeó en el ciclo Cortá por Lozano en pleno tarde de Telefe. Al mismo tiempo, la celebridad de redes y TV contó que siempre había querido ser madre joven.

"Me dieron la fecha de 27 de febrero con 40 semanas pero ya me dijeron que no vamos a llegar, que va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros porque son dos", reveló Celis sobre la manera en que nacerán los gemelos que tendrá junto a Thiago. Y cerró: "Cuidando mucho puede que nazcan a fines de enero o principios de febrero, así que me dijeron ‘que la mamá aguante. Vos aguantá porque seguramente tu panza va a ser algo así, no vas a poder ni caminar pero hasta esa fecha no llegan'".

Thiago Medina, sobre cómo se enteró de que iba a ser padre

El joven contó el momento en que Daniela le dijo que estaba embarazada y dio detalles al respecto en diálogo con Georgina Barbarossa en su ciclo de Telefe. "No me imaginaba nada. Estaba con mi hermano, me bañé, me preparé y fui a su casa. Me dijo ‘tengo que contarte algo. Me hice una prueba de embarazo, pero que para sacarse la duda, me hice otra y estoy embarazada'. Me quedé mirándola", relató el participante más joven de la última edición de Gran Hermano.

Por su parte, Celis sumó: "Es más, me hice análisis de sangre, de orina y una ecografía y no es uno. Son gemelos’. Ahí me puse re contento y la abracé. Le dije ‘vamos a tener que hacer todo lo posible para que ellos estén bien, le dije que tenía que cuidarse y comer bien’. Re contento. No sabés lo que fue", en alusión al momento en que le dijo la noticia a su pareja. Y cerró: "Tenía miedo sobre cómo iba a reaccionar pero me sorprendió para bien. Estalló de emoción, de alegría y me sentí muy acompañada por Thiago".