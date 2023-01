Daniela, Agustín y La Tora podrían ser expulsados de Gran Hermano por un grave error

Daniela, Agustín y Lucila "La Tora" cometieron un grave error que podría dejarlos afuera en Gran Hermano.

Daniela Celis, Agustín "Frodo" Guardis y Lucila "La Tora" Villar podrían ser duramente sancionados en Gran Hermano 2022 (Telefe) por haber roto la regla más importante: no revelar información del afuera.

Tanto Daniela como Agustín y "La Tora" están en la casa por segunda vez, por lo cual, tuvieron la oportunidad de ver el juego desde afuera y volver a entrar con más información. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que muchas veces a los reingresantes se les escapan datos que no deberían decir y que podrían costarles una sanción o peor aún, la expulsión de la casa.

Juliana Díaz fue el caso más extremo de esto: después de reiteradas sanciones por revelar información del afuera, la producción la expulsó. Resulta que ahora Agustín fue visto diciéndole a Maxi Giudici que Thiago Medina tenía muchas chances de ser eliminado por el público si él no lo salvaba, algo que sorprendió completamente al cordobés, ya que adentro todos creen que Thiago es un personaje fuerte.

"En esta placa, Thiago corre mucho peligro. Thiago no sabe lo que sigue. No hace equipo con Camila, no hace equipo conmigo, no hace equipo con nadie, se queda solo. Si se queda Thiago, tiene muchas chances de irse", le contó Frodo. Además, también reveló: "Camila le hizo la espontánea y Daniela le metió dos puntos, para mí".

Después, Maxi le contó esto a "La Tora" y le dijo: "Agustín me vino a hablar y me dio a entender que si Thiago queda en placa, se va". "Él no sabe, para mí se va Camila y se queda Thiago. Qué se yo, que sea lo que Dios quiera", le respondió Lucila.

Por su parte, Daniela le contó a Walter "Alfa" Santiago que Nacho y Agustín tenían muchas chances de irse. "Está peleado entre Nacho y Agus. Si no lo salva Maxi a Thiago, lo veo complicado. Thiago no estuvo en ninguna placa y es una placa difícil, para mí. Como amistad, corresponde que Maxi lo salve. En la vida, todo vuelve", reveló Daniela. Por todo esto, habrá que esperar para ver si Gran Hermano considera que lo que dijeron es motivo de sanción.

La decisión final de Maxi en Gran Hermano: ¿a quién salvó de la placa?

Maxi tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más difíciles: elegir a un compañero para salvar de la placa. Como el cordobés ganó la prueba semanal y se convirtió en el líder de la semana, tuvo que elegir entre salvar a Thiago, Agustín, Camila Lattanzio y Nacho Castañares.

Este momento suele generar mucha ansiedad entre los líderes de la casa, ya que deben priorizar si prefieren votar por afinidad y por lo que les dice su corazón o si prefieren votar por juego. Maxi aseguró que iba a votar con el corazón, pero sorprendió a todos al haber elegido a Nacho y no a Thiago, quien se supone que era su mejor amigo.

Primero, el cordobés descartó salvar a Camila y luego a Agustín, y explicó que era porque no tenía tanta afinidad con ellos como con el resto. Su decisión final fue entre Nacho y Thiago y, antes de decidirlo, aclaró que los quería mucho a los dos y que era una decisión muy difícil.

"Me llevé detalles, después de pensar muchísimas cosas, y tomé una decisión. Pero no tengo nada para decir sobre por qué uno y no otro, la verdad es que los salvaría a los dos, pero bueno, no puedo. Entonces, lo salvo a Nacho", concluyó Maxi.