Damián, de Bake Off, denunció a Telefe por abandono: "Me hubiera gustado"

El ganador de la segunda edición de Bake Off estalló contra la producción de Telefe por no tenerlo en cuenta a la hora de aportar su visión como ganador del certamen.

Con Carlos habiéndose coronado como el ganador de la tercera temporada de Bake Off, reapareció Damián Pier Basile, el invicto durante la segunda temporada, y arrojó un picante "palito" para Telefe y la producción del reality gastronómico, que jamás lo tuvo en cuenta para hacer apariciones especiales o aportar su visión a los nuevos participantes.

Durante una entrevista con La Nación a la periodista Liliana Podestá, el ganador de la segunda temporada de Bake Off despejó duda en torno al supuesto odio de Telefe hacía su persona pero sentenció: "Dicen que salí a despotricar o a hacer un planteo y no fue así sino que me hicieron una pregunta y dije lo que pensaba: “capaz que me odian”. Muchas veces le comenté a la producción de Bake off que me gustaría ir aunque sea para mirar desde afuera y ver la carpa, reencontrarme con el jurado, sentir de vuelta toda la energía que hay ahí, y nunca fui invitado".

Y, agregó: "Supuestamente les debo un asado a mis compañeros y a la gente de producción por ser el ganador y cuando propuse una fecha ni siquiera me respondieron el WhastApp. Entonces, son suposiciones que hago a partir de eso (...) Siento que no soy una figura, que no puedo sumar en rating, pero podría haber ayudado a los participantes en alguna que otra cosa y también sé que no tienen la obligación de invitarme a ningún lugar. De alguna manera, me parece que se quisieron sacar de encima todo el quilombo que hubo el año pasado con la final y en realidad no tendría por qué comerme el bardo yo cuando el problema fue de ellos y el error al hacer el casting lo cometieron ellos".

Ante la pregunta '¿te quedó una espinita clavada?', Damián se mostró firme y aseveró: "No tengo una espina clavada porque sé que no tienen ninguna obligación. Simplemente es lo que yo esperaba porque cuando fui participante, el ganador de la temporada anterior fue invitado, entonces era algo que me imaginaba. Estuve durante toda la grabación esperando que me sonara el teléfono hasta que me enteré que hacía un mes habían terminado de grabar. Ya está, vendrán otras oportunidades, la gente me acompaña mucho y, sinceramente, no esperaba tanto. Eso, nada más: me hubiera gustado estar presente y ayudar a los chicos, pero no se dio. Capaz en Bake off 10 me invitan (risas)".

La relación de Damián con Samanta, la pastelera envuelta en polémicas

Sobre la conocida situación que lo dio como ganador y descalificó a Samanta por hacer trampa en el reality (había ocultado su experiencia profesional en pastelería, además de estar involucrada en un escándalo mediático que ocupó las páginas de los portales de chimentos) mencionó: "Fue bastante incómodo. Primero porque se desviaba el tema del programa que era hermoso, dulce, familiar y se iba para el lado del odio. Y ni Samanta ni yo estábamos acostumbrados a la exposición de la televisión".

Sobre si continúa en contacto con sus compañeros y los jurados, remarcó: "Con mis compañeros hablo, tenemos buena relación, también con Samanta y hasta nos hemos juntado a comer el verano pasado. Somos personas grandes y, si hubo errores, se solucionaron. Y con los jurados, por ahí nos mandamos algún mensaje por redes. Hace poco almorcé con Christophe [Krywonis] porque viene seguido a Rosario".