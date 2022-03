Damián Betular sufre una peligrosa adicción que preocupa a sus compañeros de trabajo

El querido Damián Betular, chef y figura reconocida de los realities Bake Off y MasterChef Celebrity sufriría de una peligrosa adicción, según revelaron en A la tarde (América TV).

Según revelaron en A la tarde (América TV), magazine conducido por Karina Mazzocco, Betular se volvió fanático del póker y sus compañeros de juego le temen, dada la buena racha del chef para el juego de apuestas. "Entre grabación vio que los técnicos estaban timbeando y dijo 'yo también quiero participar'. Y le pasó el trapo a todos. Los desplumó. Y con esta plata uno cree que está inaugurando un emprendimiento en el barrio de Villa Devoto, es enorme", afirmaron en el programa.

"Mínimo que todos los técnicos coman gratis en su nuevo emprendimiento", retrucó Karina Mazzocco, tras la serie de pistas que dieron a conocer la situación que involucra al popular chef.

MasterChef Celebrity: el irónico comentario de Denise Dumas a Damián Betular

Todo comenzó al inicio de la consigna, en la que los participantes tuvieron que hacer una preparación idéntica a la de una torta llamada "San Honorato". Al enterarse de esto, Denise Dumas indicó: "Una réplica de alguna torta muy complicada". La reacción de los jurados fue a pura risa, por lo que la presentadora de televisión manifestó: "¿Qué podés esperar de tres burros más que una patada?". El comentario no cayó bien entre los chefs, aunque luego ella aclaró: "Fue un chiste".

Tras aquella tensa escena, Santiago del Moro se acercó y le expresó a Denise: "Escuchame, arrancamos el programa y los trataste de burros, están re ofendidos". Sin remordimiento alguno, la mujer de 44 años le respondió: "Ahora les digo genios de la genialidad". El conductor de MasterChef trató de profundizar acerca de su relación con los jurados y le consultó: "Y otra cosa, entre ellos son muy celosos ¿Tu favorito es Donato?".

Denise Dumas no se achicó y respondió: "Y Gerchus (Martitegui), pero va y viene". Sin embargo, al referirse a Damián, lo fulminó con una picante denuncia: "Betular no me trata bien, es una relación un poco tóxica". Luego, profundizó: "Es tan simpático, que abusa de su simpatía y te dice cualquier cosa. No hay que caer en las redes de esas personas". Finalmente, y sobre su burla en el inicio del programa, ofreció disculpas: "Igual no me gusta hacer chistes si no les causó gracia a ellos, yo les pido perdón".