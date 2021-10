Damián Betular reveló su día más escalofriante en Bake Off: "No dormí por cuatro días"

Damián Betular, jurado de Bake Off, reveló detalles sobre el trauma que le dejó noches de insomnio.

Damián Betular, chef y jurado en Bake Off Argentina, le confesó a un participante del reality de Telefe cuál era su mayor miedo cuando era chico. En el desafío del día, los participantes tuvieron que hacer una torta inspirada en Halloween que retratara algo que les genere escalofríos, sin ninguna condición: podía ser desde fantasmas o monstruos hasta lo más insólito.

Aunque al principio de la presentación Damián aseguró que no era una persona miedosa y que su único temor era viajar en avión, más tarde se acordó de algo que realmente lo aterrorizó cuando era chico. “¿A qué le tendrá miedo él? No lo veo con muchos miedos”, se preguntó Betular mientras miraba a Hernán, uno de los participantes. Hernán le contó que cuando era chico le tenía mucho miedo a una película llamada Cementerio de animales y que pensaba recrear ese miedo de su infancia en su torta: un bizcochuelo de limón y naranja, relleno con ganache de chocolate y dulce de leche con crema de frutos rojos.

“Vos sabés que yo miré la de Drácula, la que hizo Gary Oldman, y no dormí por cuatro días. Siempre pensé que venía él a la noche a buscarme, a morderme acá”, le confesó Betular, mientras se señalaba el cuello. “Ay, ¡qué feo!”, exclamó el participante. Se trata de una de las películas más famosas de Francis Ford Coppola, Drácula, estrenada en 1992 y basada en la novela de Bram Stoker.

La advertencia de Damián Betular a Gino de Bake Off

Al rato, Damián y Dolli Irigoyen fueron a ver la torta de Gino. “¿A qué le tenés miedo?”, le preguntó Dolli al participante. “A ustedes les tengo miedo, me parece, pero no lo puedo poner en una torta”, bromeó el participante. “Voy a hacer un bizcochuelo de vainilla y una butter cream de acelga”, les dijo a sus maestros. Inmediatamente, los dos gritaron a coro: “¡¿Acelga!?”. Gino pegó una carcajada y expresó: “Ah, los asusté, eh”.

El plan de Gino fue hacer un bizcochuelo de naranja con una buttercream de vainilla con compota de mango y durazno, con una pasta de merengue italiano con un diseño de fantasmas. “O sea, es como una mesa con un mantel lo que vas a hacer. Más simple no puede ser”, le recriminó Betular. En su defensa, él dijo que iba a enfocarse en hacer un diseño elaborado. “Hay viento y la carpa está abierta”, le recordó Damián.

El desafío del día en Bake Off: una torta inspirada en el terror

Además de las tortas, los participantes de Bake Off tuvieron que hacer unos cake pops: una especie de trufas bañadas en glaseado o chocolate, en forma de chupetín. “La decoración es clave. Necesito tortas bien firmes, estables, que los rellenos y los bizcochos están bien fríos para que ustedes los puedan armar y no sea un desastre. No dejen para último momento los cake pops, porque son tan importantes como la torta principal”, explicó Paula Chaves, presentadora de Bake Off.

“Es la última oportunidad que tienen para demostrar por qué se quieren quedar en la competencia. Hoy es el desafío inigualable, uno de ustedes se va a tener que ir de la carpa”, advirtió. “Me imagino que tienen miedo de que eso suceda. Usen ese miedo para lograr una torta imponente”, les aconsejó Dolli. Finalmente, Celeste abandonó la carpa de Bake Off Argentina.