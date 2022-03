Damián Betular lapidó a Joaquín Levinton: "Esto es trampa"

El jurado del reality de cocina expuso una actitud de Joaquín Levinton y su equipo en la jornada del miércoles.

En un momento de suma tensión en MasterChef Celebrity, Damián Betular expuso a Joaquín Levinton sin piedad. El chef se encontraba como custodio del primer desafío al que se enfrentaron los participantes, pero cuando vio una actitud del líder de Turf, no dudó en enfrentarlo. Luego de tildarlo de tramposo, el clima entre ambos quedó tenso e incluso el pastelero le declaró "la guerra" al músico.

Todos los miércoles, los mejores participantes de la semana de MasterChef Celebrity compiten para ganarse las medallas. Sin embargo, cuentan con una gran desventaja: el peor plato del día pasa directamente a la gala de eliminación. La velada de beneficios de esta semana estuvo atravesada por la cebolla y todos los usos que se lo podía dar en la cocina, pero antes de iniciar el desafío principal, los participantes enfrentaron una pequeña prueba en duplas que le otorgó un premio al equipo ganador.

Los integrantes de las duplas debían dividirse las tareas: uno picaba la cebolla mientras otro se colocaba un casco con un bowl encima y llevaba la hortaliza cortada a la estación de Damián Betular, donde se pesaría el contenido y elegiría al equipo ganador en base a la cantidad de cebolla picada. Joaquín Levinton fue el encargado de transportar la cebolla mientras que Tomás Fonzi, su compañero de equipo, la picaba. Sin embargo, cuando el cantante se arrimó a depositar la verdura cortada, Betular no dejó pasar un detalle particular.

"Esta mal cortada esta cebolla", expuso Damián mientras tomaba un pedazo de cebolla bastante grande. "Esto es trampa. Decile a tu supervisor de cocina, a Martitegui, que es un tramposo", continuó Betular. Al ver que la situación no había cambiado a la hora de pesar el contenido del bowl, el pastelero tomó una rotunda decisión: quitó todos los pedazos grandes y puso en la balanza solo el contenido bien presentado. Un determinación que indignó a Levinton y Fonzi.

"Nosotros tenemos más peso, pero Betular decide que nuestros cortes no están bien hechos", expresó Joaquín Levinton en el detrás de escena frente a la gran indignación que le generaba la situación. Por supuesto que, luego de quitar los pedazos mal cortados, la dupla de participantes perdió el desafío y contó con cinco minutos menos que sus compañeras para realizar sus recetas.

Betular le declaró "la guerra" a Joaquín Levinton

Una vez que los participantes comenzaron a preparar sus platillos, Damián Betular recorrió algunas islas para saber qué cocinarían los concursantes. Mientras el pastelero conversaba con Tomás Fonzi y le daba unos consejos para su receta, Joaquín Levinton se metió en la conversación.

Tomás aseguró que, en un principio, iba a cocinar una sopa de cebolla, pero como escuchó que Joaquín Levinton haría esa receta, decidió cocinar una tarta. "Pero entonces Joaquín roba recetas, roba medallas, roba todo", lanzó tajante Betular y provocó una fuerte reacción del cantante, quien lo apuntó de lejos con una cuchilla mientras argumentaba a su favor.

"¡No me acuses con el cuchillo a mí eh! Así no, en el código gastronómico si me acusas con el cuchillo es guerra", determinó rápidamente Betular y el cantante bajó el utensilio para evitar rispideces.