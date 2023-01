Damián Betular adelantó importantes cambios en Masterchef: "No tienen chamuyo"

Damián Betular adelantó algunos cambios importantes que se vendrán en la nueva temporada de Masterchef, la competencia culinaria que llegará a la pantalla de Telefe cuando termine Gran Hermano. "Estos van a tener que cocinar sí o sí porque no tienen chamuyo", opinó el pastelero durante una nota radial.

Mientras Gran Hermano todavía se mantiene como un éxito absoluto en Telefe, la señal propiedad de ViacomCBS ya está pensando en lo que sucederá cuando termine el reality. En ese sentido, en el canal de las pelotitas se preparan para el lanzamiento de una nueva temporada de Masterchef y mientras buscan a su conductor, Damián Betular dio detalles de lo que se vendrá en la competencia gastronómica, donde será parte del jurado junto con Germán Martitegui y Donato de Santis.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), el pastelero aseguró que el hecho de que se trate de una versión con participantes que no son famosos le dará un condimento a la competencia, por lo que tanto para el público como para los jurados se tornará "una caja de sorpresas". "Yo sabía quién era Vicky Xipolitakis, sabía a quién tenía enfrente, con qué vida o qué experiencia si cocinaba o no cocinaba. El famoso la tiene más clara ante el jurado", explicó Betular.

"Estos van a tener que cocinar sí o sí porque no tienen chamuyo", agregó uno de los jurados más queridos de la televisión argentina. Además, Betular destacó que al no ser celebridades, el cocinero amateur "tiene más sed de ganar y de demostrar que cocina".

Por otra parte, el reconocido pastelero también reconoció la importancia de las ediciones de la competencia con famosos: "Ha potenciado y reivindicado a un montón de famosos". "A Georgina Barbarossa, que cuando yo era chiquito tenía un programa como el de ahora, la conocen los nenitos y la ponen en el lugar de estrella, como corresponde", explicó.

Santiago del Moro reveló por qué abandona MasterChef: "Estoy roto"

En medio del éxito rotundo de Gran Hermano, ciclo que conduce y lidera el prime time nocturno, Santiago del Moro brindó una entrevista con LAM y contó que no estará frente a la nueva edición del reality de cocina. "Con Gran Hermano ya tengo demasiado por este año", empezó por confesar el conductor.

En esta marco, Santiago añadió: "Esperamos terminar a mediados de marzo, y tomarme vacaciones, estoy roto". Además, atinó a adelantar quién podría ser su reemplazo en esta nueva entrega. "Por el momento no voy a estar, creo que lo va a hacer Paula Chaves", sentenció el conductor de televisión.

Esta nueva entrega de MasterChef no será el mismo formato que solía conducir Santiago del Moro sino que esta versión no contará con la participación de famosos, sino que habrá aspirantes a chefs. “Se empieza a grabar dentro de poquito, creo que va a empezar antes de lo que imaginaba”, concluyó Del Moro.