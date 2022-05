Dalila fulminó a Gladys La Bomba Tucumana: "Hace 40 años que canta La Pollera Amarilla"

Dalila Chanquia reavivó su enemistad con Gladys "La Bomba Tucumana": "Hace 40 años que canta La Pollera Amarilla".

La cantante Dalila Chanquia estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana (LAM) y habló sobre su rivalidad con Gladys “La Bomba Tucumana”, con quien mantuvo más de un cruce en reiteradas ocasiones. En medio de la conversación, lanzó un fuerte ataque hacia la artista: dijo que lo único que hace es cantar La Pollera Amarilla desde hace 40 años.

Cuando el conductor de LAM, Ángel de Brito, le preguntó a Dalila qué pensaba sobre Gladys, la cantante respondió con una filosa frase: “Somos dos cosas totalmente distintas, gracias a Dios”. Y continuó: “No me gustó el personaje que se comió en su momento. Hablaba de todo el mundo”.

Además, desmintió aquel rumor de que había bajado a “La Bomba” de un show. “Los productores tienen la opción de elegir. Me eligieron a mí y la bajaron a ella. Después ella hizo varios shows, pero me hizo problema a mí por un lugar”, argumentó. “No me gusta su personalidad. Esa fachada de mina de 'la tengo re clara y me como el mundo'. No le creo. Si realmente se comiera el mundo, no saldría a quejarse porque un productor le dijo que no en un evento”, sostuvo.

Y recordó una anécdota sobre sus primeros encuentros con Gladys, remarcando que le pasó por al lado y no la saludó. “Cuando recién empecé, que en esa época nos llamaban los cabecitas negras porque veníamos de afuera. Pasó por al lado nuestro con una cola de caballo, un tapado de leopardo y botas blancas. Yo estaba con un jean, una remera, y me quedé mirándola. ¿Vos te pensás que saludó a alguien?”, relató.

Por todo esto, Dalila asegura que ella y “La Bomba” se diferencian en muchas cosas, especialmente porque son “de diferentes generaciones”. Por último, avivó su enemistad con una contundente declaración: “Yo la conozco desde La Pollera Amarilla y nada más. A mí se me caería la cara de vergüenza si tuviera un solo hit. ¿Hace cuánto que tiene una carrera? ¿40 años? Hace 40 años que canta La Pollera Amarilla. No tiene un repertorio muy grande. La gente pide cuando tenés un repertorio, pero ella no lo tiene”.

La palabra de Gladys “La Bomba” Tucumana sobre su enfrentamiento con Dalila

“La Bomba” aseguró que la bajaron de un show porque Dalila no quería compartir escenario con ella. “Yo nunca haría eso, no soy ese tipo de persona. En 2017 jugué mucho en la televisión, pero soy una chica buena, una mina trabajadora. No tengo maldad, jugué para la televisión y la gente se quedó con eso. Pero nunca podría hacer algo así, jamás, no está en mi mente ni mi corazón”, aseguró. Por su parte, en aquel momento Dalila no negó la acusación y evitó hablar del tema: “No tengo absolutamente nada que decir”, declaró.