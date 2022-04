D´Onofrio destrozó a Mauricio Macri: "Se equivoca"

Rodolfo D´Onofrio, ex presidente de River, fulminó a Mauricio Macri en el programa Líbero por TyC Sports. Qué dijo del ex jefe de Estado y de su socio Daniel Angelici.

Rodolfo D´Onofrio destrozó a Mauricio Macri en el programa Líbero (TyC Sports). Entrevistado para la sección del programa llamada Líbero versus, el ex presidente de River fulminó al ex jefe de Estado y de paso también le pegó a su histórico socio en Boca, Daniel Angelici.

Durante la extensa charla con el periodista Matías Pelliccioni, el empresario que fue sucedido por Jorge Brito al mando del "Millonario" en diciembre de 2021 cruzó con dureza al líder del PRO y de Juntos, el principal partido opositor en la política nacional. Sin ningún tipo de filtro, el economista de 73 años repasó mucho de lo ocurrido a nivel político cuando fue el directivo más importante del club de Núñez a lo largo de casi una década.

Mauricio Macri fue liquidado por Rodolfo D´Onofrio: "¿Con qué necesidad?"

Entre tantos temas recorridos en la conversación, el periodista de TyC Sports le preguntó por la famosa frase de "la guardia alta" del entrenador de River, Marcelo Gallardo. Y quiso saber si aquella declaración había estado vinculada con "la AFA bostera", como se decía en esa época, con relación a que las altas esferas pertenecían a hinchas de Boca, con Macri en el país y Claudio "Chiqui" Tapia en la entidad que rige los destinos del fútbol argentino como máximos exponentes.

Sin embargo, D´Onofrio aclaró que no se trataba de "un concepto por el enojo con la AFA" sino de que "River no tenía que descuidarse", y recordó puntualmente que "el Presidente de la Nación era fanático de Boca". "Hizo algunas pequeñas cosas que creo que fueron errores, como cuando invitó a (Guillermo) Barros Schelotto a comer a la Casa Rosada", profundizó el ex dirigente al mencionar también al técnico del "Xeneize" de aquel momento. Incluso, opinó que "no había necesidad de hacer público ese almuerzo". "Quiso irritar a la hinchada de River, que lo había insultado durante un partido. ¿Con qué necesidad?”, siguió.

Acerca de lo sucedido con Macri y compañía, "Rodo" remarcó que "se propuso llegar a ser Presidente de la Nación y lo logró, tiene un gran mérito", aunque volvió a fustigarlo por su gestión: "Creo que nos perdimos una gran oportunidad en ese momento para que el país pudiera cambiar algunas cosas. Lo tomo como un fanático hincha de Boca que en ese tiempo se equivoca".

Mauricio Macri, un amigo de Daniel Angelici y de Guillermo Barros Schelotto en Boca.

Rodolfo D´Onofrio aniquiló a Daniel Angelici

El ex mandamás del "Millonario" recordó que "El Tano" tenía "mucho poder por su relación con Macri" y hasta comentó que le gustaría "tomarse un café después de dos años" sin verse. Igualmente, no dejó pasar las eternas chicanas que se dan en el marco de los "Superclásicos", al indicar el supuesto motivo de la ausencia de Angelici en el palco del estadio de Real Madrid para la final de la Copa Libertadores en la que "La Banda" venció a su archirrival en 2018: "Es una broma, pero creo que no vino porque cada vez que vimos un partido juntos les ganamos".

Por último, D´Onofrio le pegó al "Tano" por el reclamo del "Xeneize" en el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) por los incidentes con el micro de Boca, que luego derivó en la suspensión de la final en el estadio "Monumental" y en la posterior "mudanza" a la capital española. De hecho, aseguró que ambos habían "firmado una cosa, pero después dijo otra". "Ellos no la querían jugar. Él (Angelici) se contradecía con lo que siempre había dicho: que los puntos se ganaban en la cancha", sentenció.