Cuándo y a qué hora arranca Flor Peña en América: todos los datos

La actriz se pasará a la emisora de Daniel Vila. Flor Peña dejará Flor de Equipo a mediados de marzo y llegará a América con un nuevo formato.

Flor Peña desembarcará en América tras salir de Telefe, con una apuesta diferente a Flor de Equipo. La conductora de televisión se retirará del canal de las pelotas a mediados de marzo y comenzaría su ciclo en la competencia a principios de abril, con un horario diferente al que tiene su actual programa.

La celebridad tendrá su ciclo a las 22 y se trataría de un formato similar al de Jey Mammón en Los Mammones, con entrevistas divertidas y relajadas a celebridades de la farándula y el mundo artístico, aunque aún no hay datos certeros al respecto.

Si bien Flor de Equipo tiene buenas mediciones de rating y suele ganar la franja horaria del mediodía, la diva eligió cambiar de rumbo y arriesgarse a otro horario y otro canal. La emisora de Daniel Vila está en crecimiento, ya que además del aire fresco que Flor de la V imprimió en Intrusos, pronto llegará LAM y más adelante la apuesta de Flor Peña.

Las palabras de Flor Peña sobre su salida de Flor de Equipo

"Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien. Quería contarles que a fin de mes termino con Flor De Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz", escribió en su cuenta de Instagram la celebridad hace algunas semanas, aunque luego su estadía en el ciclo se prolongó durante algunos meses, ya que el arribo de LAM a Telefe se habría caído.

Peña continuó en alusión a la razón por la que tomó la decisión de dejar el canal de las pelotas. "Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", enunció la actriz. Y agregó: "Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida".

La celebridad puso como uno de los motivos por los que abandona Flor de Equipo a su cargada agenda laboral como actriz, a pesar de que hoy se sepa que continuará con la conducción pero en otra señal. "Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", cerró su descargo la presentadora, en alusión a cuán claras están las cosas con las autoridades del canal.