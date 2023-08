Cristina Pérez reapareció tras su salida de Telefe Noticias con un video: "Decepción"

Cristina Pérez dejó de estar al aire en Telefe Noticias y sus seguidores se preguntan si volverá al canal. En medio de la incertidumbre, la conductora publicó un video en sus redes sociales.

Cristina Pérez es periodista y conductora de Telefe Noticias desde 2002, año en que conformó la dupla del noticiero central del canal junto con Rodolfo Barili. No obstante, desde hace algunos días no sale al aire ni participó de la cobertura de las Elecciones 2023 y hasta se especula con que dejará el canal y será reemplazada por una colega de la emisora. En medio de la incertidumbre, la tucumana reapareció ante las cámaras en un video para sus redes sociales, con un mensaje muy importante.

La situación de Cristina Pérez y su relación con Telefe está vinculada a la chance de que su actual pareja, el diputado nacional Luis Petri, se convierta en el vicepresidente de la Nación. El político de Juntos por el Cambio es el compañero de fórmula de Patricia Bullrich y podría acceder al cargo ejecutivo si la líder del PRO gana las elecciones generales de octubre o la segunda vuelta de noviembre. En ese contexto, la periodista se alejó de la pantalla del canal por el "choque de intereses" que representa estar al frente del noticiero mientras su compañero se encuentra en campaña. En tanto que si él gana, ella tomaría una decisión determinante.

Cristina Pérez aún no regresó a la conducción de Telefe Noticias y Rodolfo Barili está solo a cargo del envío televisivo, aunque pasaron casi dos semanas de los comicios. Ante esta situación, se especuló con que su compañera por 21 años podría dejar el canal definitivamente e, incluso, ya tendría reemplazo definido dentro del canal. Sin embargo, Pérez no dio una palabra oficial sobre el tema y decidió esquivar sus redes sociales durante los últimos días, hasta la publicación que hizo este jueves 24 de agosto.

La periodista, quien también sufrió la muerte de su madre la pasada semana, reapareció con un video corto en el que hizo un anuncio y una recomendación muy importante, que generó la reacción de sus seguidores casi de inmediato. Mirando a cámara y con un gran libro rojo en las manos, Cristina Pérez celebró el Día del Lector y el cumpleaños de Jorge Luis Borges. "Hoy es el Día del Lector y el Cumpleaños de Borges, una oportunidad perfecta para sumarme a @leyendo.arg y celebrar la lectura. Leer cambia tu vida, expande tu experiencia y abre mundos infinitos. No te pierdas la oportunidad de descubrirlos", escribió junto a la publicación para la campaña de lectura.

Y en el video, apuntó: "Los libros me hicieron ser quien soy, recuerdo horas de mi infancia, de mucha felicidad, sintiendo asombro. Sintiendo que un libro era la ventana que me llevaba a un tiempo intacto, que también me hacía encontrar con un autor que en ese momento lo estaba dando todo para que yo lo leyera". La periodista de Telefe Noticias resaltó que con el tiempo también descubrió que "no importaba si un día sentía decepción, o algo salía mal", o le rompían el corazón. "Cuando yo llegaba a la noche a casa iba a encontrar un libro, una línea, capaz de hacerme sentir feliz, a pesar de todo lo demás", completó.

Además, remarcó que los libros le "cambiaron la vida" y recomendó: "Leé mucho, no te pierdas esta oportunidad".

Quién reemplazaría a Cristina Pérez si se va de Telefe

Cristina Pérez podría dejar Tefefe Noticias si Luis Petri llega a convertirse en el vicepresidente de la Nación y en el canal de las pelotitas ya tendrían todo armado para su reemplazo. Así lo informó el periodista Ángel De Brito, quien dio detalles sobre la figura que ya es parte de la señal.

Ángel de Brito confirmó que Érica Fontana es la elegida por Telefe para reemplazar a Cristina Pérez si decide dejar el noticiero. Actualmente, el posible reemplazo de la compañera de Barili conduce el noticiero de la mañana junto a Adrián Puente. Así las cosas, sólo habrá que esperar qué sucede en las Elecciones 2023 para terminar de definir el rumbo de Telefe Noticias.