Cristina Pérez reveló desconocidos detalles sobre su matrimonio con Luis Petri.

La periodista Cristina Pérez reveló desconocidos detalles sobre su matrimonio con el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. Qué dijo Pérez en Otro Día Perdido, por El Trece.

Durante la entrevista, la conductora abrió las puertas de su intimidad y detalló cómo es la convivencia con el dirigente político en medio de sus agitadas agendas. "Trato de leer, que eso es re importante para mí, entreno y también de tener nuestros momentos en el día con Luis, con mi marido, porque los dos trabajamos un montón", explicó Pérez sobre la rutina que mantienen para cuidar la pareja.

Sin embargo, el momento más llamativo de la charla llegó cuando profundizó en la naturaleza de su vínculo. Si bien se tratan de "marido y mujer", Cristina aclaró que la unión no siguió los pasos tradicionales de la legalidad, sino que optaron por un compromiso espiritual y simbólico muy fuerte. "Nos casamos con cura. Hubo cura, hubo anillo, hubo tatuaje", enumeró la periodista, para luego lanzar la definición política y filosófica sobre por qué no firmaron la libreta roja: "No hubo registro civil, porque lo nuestro no es con el Estado".

Cristina Pérez contó por qué no se casó por civil con Luis Petri.

El tatuaje y la conexión con su padre

La decisión de sellar el amor con tinta en la piel trajo aparejada una historia familiar. Pérez contó que la presentación oficial de Petri ante su familia fue un hito, ya que su padre siempre había sido muy exigente con sus parejas. "Es re loco, porque cuando nos hicimos el tatuaje le presento a Luis a mi papá. Mi papá nunca me aprobó un novio hasta Luis. Nunca le caían bien", confesó.

Pero con el dirigente libertario hubo una química inmediata: "Luis le cayó bien, tipo lo adoptó". "Cuando le mostramos que nos habíamos hecho un tatuaje, me mostró algo que yo no sabía y me voló la cabeza: que su primera novia había sido de San Martín, Mendoza, que es de donde es Luis, y que se habían hecho un tatuaje con el nombre", relató.