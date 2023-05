Cristian U reveló lo que Camila Lattanzio no quería que se sepa: "Sucedió"

Cristian U decidió contar una intimidad de Camila Lattanzio de Gran Hermano. Qué dijo el ganador de la edición 2011 del reality de Telefe.

Cristian U es uno de los ganadores más emblemáticos de Gran Hermano. Su primer puesto fue en 2011, sin embargo hasta hoy se sigue recordando la estrategia minuciosa que utilizó el bonaerense para quedarse con el premio mayor. Esto lo llevó a ser panelista de la última edición de 2023 y relacionarse con los participantes más actuales, por lo que pudo comprobar en primera persona una actitud de Camila Lattanzio que no le gustó.

Entrevistado por Mañanísima en Ciudad Magazine, Cristian U aprovechó para escrachar a la gemela de Florencia Lattanzio contando una infidencia. "Me caen superbien las chicas. Les tomé cariño porque son auténticas. Pero bueno, perdón mellicitas, gemelas pero en esta estoy con los emprendedores porque me sucedió con ellas que les pedí un favor, me dijeron que sí. Era para hacer un posteo de mi nuevo tema de electrónica", comenzó diciendo el protagonista.

"Me dijeron: ‘Olvidate, ya lo hago’ y nunca lo hicieron. Les dije otra vez y tampoco lo hicieron. Después de eso, Florencia me preguntó si iba a ir a su cumpleaños. No le contesté. Hay que enseñarles, me parece que no saben manejarse. Me caen bien, pero responsabilidad sobre todas las cosas, y humildad”, cerró Cristian U. De este modo, el ganador de Gran Hermano 2011 dejó clara cuál fue su molestia con Camila y su hermana Florencia.

Cristian U hizo una fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano

Cristian U hizo un duro descargo contra la producción de Gran Hermano (Telefe) tras la gran final, en la que Marcos Ginocchio se consagró como ganador, seguido por Nacho Castañares y Julieta Poggio. Según el exganador del reality, el canal cometió grandes errores a la hora de organiarse.

Cristian formó parte del panel de los debates de los viernes, conducidos por "Robertito" Funes Ugarte, junto con otros de sus compañeros de ediciones anteriores. Al ser consultado sobre la final, el productor no se guardó nada y dio su más sincera opinión, en diálogo con Carmen Barbieri, "Pampito" y Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“A mi entender y parecer, le faltó emoción. Anoche nos juntamos con Diego Leonardi y Nadia Epstein a mirar la final. Todo estuvo muy bien armado, pero le faltó un impacto. No sé, le faltó algo", comenzó Cristian. Acto seguido, comentó que la producción no los invitó, algo que les llamó mucho la atención, ya que habían formado parte fija del panel desde que comenzó el programa.