Crisis y llanto en Gran Hermano: Romina se quebró ante las cámaras

Una concursante no se sintió cómoda a la hora de sentenciar a dos compañeros y terminó por quebrarse frente a las cámaras.

La primera jornada de nominación de Gran Hermano generó estragos: salieron a la luz varias internas y cuatro concursantes quedaron sentenciados a la eliminación. Sin embargo, en medio de las votaciones, una participante no pudo contener las lágrimas y terminó por quebrarse luego de dar a conocer su decisión.

Se trata de Romina Urigh, la participante de 34 años. Aunque tan solo pasaron tres días de competencia, los grupos de alianza y las estrategias de juego empezaron a salir a la luz. Sin embargo, según demostró la exdiputada, ella no se sentía cómoda a la hora de nominar compañeros sin estar convencida de su decisión.

"Bueno, a lo último tuve que cambiar todos mis votos. Me voy a basar más en lo humano, en lo que siento. Vine a jugar", dijo Romina en el confesionario antes de brindarle dos votos a Tomás Holder y uno a Nacho. Al momento de hablar, a la participante se le empezó a quebrar la voz y una vez que volvió a su habitación no pudo evitar quebrarse.

"Qué pelotuda que soy", dijo Romina Urigh mientras se secaba las lágrimas y recibía el apoyo por parte de sus compañeras. "Soy sensible, por eso me angustio. Además extraño a mis nenas, todo", continuó la participante. Y aunque si bien no explicó detalladamente los motivos por los que se había angustiado, aseguró que "la gente va a decidir cuándo se va" y que ella prefiere "quedarse con los que tienen buen corazón".

Video: el momento "paranormal" que se vivió dentro de la casa de Gran Hermano

A tan solo dos días de iniciada la nueva temporada de Gran Hermano, los participantes ya viven tensos momentos al aire. Sin ir más lejos, recientemente una participante aseguró haber vivido una experiencia paranormal que generó gran tensión entre los demás convivientes.

La participante que protagonizó el momento paranormal en carne propia fue Romina Urigh. La exdiputada nacional puso a prueba las energías de la casa durante un momento en donde estaban casi todos los concursantes juntos. Sin embargo, la situación se le fue de las manos y no pudo ocultar su sorpresa cuando sintió que alguien tocaba su hombro.

El momento se dio cuando Urigh se sometió a una tendencia viral de TikTok, la cual consiste en cerrar los ojos y decir "si estás aquí, tocame el hombro", como invocando a algún espíritu. Fue entonces cuando su compañera le tocó el hombro con rapidez y la hizo asustar, pero todos actuaron como cómplices y le hicieron creer a Romina que realmente había una presencia paranormal.

"Dale boluda, vos me tocaste", lanzó estupefacta Urigh, pero todos contestaron que nadie había intervenido. Sorprendida por la situación, la participante de 34 años afirmó que sintió que alguien tocado el hombro y los demás hicieron de cuenta que le creían. Por unos minutos, la exdiputada creyó que, efectivamente, había una presencia paranormal en la casa.