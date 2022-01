Crecen los rumores de romance entre Juana Viale y un famoso actor: "Tienen tensión sexual"

La nieta de Mirtha Legrand protagoniza una obra de teatro en Uruguay. Tras el estreno, explotaron los rumores de romance con un compañero.

Alejada de los almuerzos y la pantalla de El Trece, Juana Viale regresó a su terreno más conocido, la actuación. En plena temporada, debutó en Uruguay con la obra "El ardor" y las repercusiones de su nuevo proyecto no solo llegan por el lado artístico sino también por el romántico. Y es que según informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la nieta de Mirtha Legrand estaría en un romance con Joaquín Berthold, compañero sobre las tablas.

“La relación de Juana con este actor, Berthold, viene de antes ¡Y ahora están en un escarceo! La obra se llama ‘El Ardor’ y parece que están ardiendo. Es qué hay unas manos que tienen tensión sexual”, dijo Rodrigo Lussich sobre las escenas que comparten en teatro y que serían un indicador de la apasionada historia de amor que están viviendo.

¿Quién es Joaquín Berthold?

Joaquín Berthold tiene 41 años y está en pareja hace 13 años con Luciana Cruz Font, madre de sus dos hijos: Malena y Lautaro. Ex arquero de la selección masculina de hockey sobre césped cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y TV.

Mientras los dos eligen el silencio, Juana Viale se refugia en su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, quien se instaló con ella en Punta del Este y sigue de cerca cada función de “El Ardor”, lo que muchos ven como un “marcar el territorio” y así ponerle fin al supuesto romance del que habla todo Uruguay.

La foto de Juana Viale a los besos con un hombre desconocido

Hace ya unos años que Juana Viale se encuentra en pareja con el arquitecto Agustín Goldenhorn, sin embargo, siempre prefirió mantener un perfil bajo sobre esta relación y jamás publicó fotos en sus redes sociales. Sin embargo, hace tan solo unas horas atrás, la conductora de El Trece compartió una polémica postal muy romántica, pero el problema es que el hombre con el que posa frente a las cámaras, no es Agustín.

De esta manera, empezaron las suposiciones, hasta que hubo una respuesta de un seguidor que pareció aclarar las cosas: "No, el no es su novio. Es su amigo César y es gay". Por su parte, Viale no dijo nada al respecto.