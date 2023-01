Coti Sorokin dijo lo que nadie esperaba sobre Cande Tinelli: "Es el infierno"

El cantante sorprendió a todos con una declaración sobre su relación con la hija de Marcelo Tinelli. Coti Sorokin se pronunció en medio de rumores de infidelidad en su pareja con Candelaria Tinelli.

Coti Sorokin escribió un texto sobre Candelaria Tinelli, después de haber anunciado su separación ante los medios. El cantante se expresó sobre las especulaciones de la prensa de supuestas infidelidades y se mostró enojado al respecto.

"Con nuestras distancias, nuestras cercanías, nuestros trenes de ida y vuelta y buenos y malos entendidos, con el impulso y la razón, con la razón del corazón, con todo eso y todo lo demás. Ser fascinante, te amo profundamente, lo sabés", comenzó su posteo el artista que creó hits como Antes que ver el sol, Nada de esto fue un error y Color esperanza.

Coti demostró en su publicación que mantiene un recuerdo amoroso de quien fue su pareja, a pesar de que sus vidas hayan tomados caminos diferentes: "Todo eso que dicen es burda mentira y los hacedores se van a cocinar en ese caldo ardiente que es el infierno de los mentirosos, eso también lo sabés. A partir de ahora, el silencio".

La pareja se había convertido en una de las más famosas de la farándula desde que confirmaron su relación y hasta formaron parte de Canta Conmigo Ahora, el ciclo que condujo Marcelo Tinelli en 2022, como jurados. Incluso, Sorokin llegó a proponerle matrimonio a Cande durante un show en Madrid, pero todo salió de la peor manera.

Tinelli se expresó sobre su separación en sus redes sociales pero no recordaría a Coti de la misma manera que el músico la recuerda a ella. "No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona. Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad. Al menos no estaría enterada de eso (la infidelidad). Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada", escribió contundente la hija menor del matrimonio de Tinelli con Soledad Aquino.

