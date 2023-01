Coti Romero vio a Conejo hablando mal de ella en Gran Hermano: "No puede"

La reacción de Coti Romero al escuchar a su novio, Alexis "Conejo" Quiroga, criticándola en Gran Hermano.

Coti Romero, la reciente eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), salió de la casa y escuchó a su novio, Alexis "Conejo" Quiroga, hablando mal de ella en algunos clips.

Una vez que salen de la casa, los participantes pueden verlo todo: las traiciones, las mentiras y las cosas que sucedieron durante meses entre sus compañeros. En el caso de Coti, vio cómo "El Cone" desconfiaba de ella y la criticaba.

En un momento, Alexis le dijo a Maxi Giudici que Coti probablemente iba a estar con otro hombre una vez que saliera de la casa. "Cuando está un mes sin ver a alguien, ya empieza a pensar en una persona porque no puede estar sola", aseguró el cordobés. La joven correntina vio todo esto y reaccionó en vivo.

Constanza recordó una escena de celos que le había hecho a "Cone" semanas atrás, cuando le había dicho que ella debería ser su prioridad, y aseguró que se lo dijo en broma: "Él no me entendió la joda. Hay una parte en la que le dije también que yo tenía que ser su prioridad, pero se lo estaba diciendo en joda, también".

Por último, Coti aseguró que sus sentimientos por "Cone" son reales y que espera que su relación continúe fuera de la casa. "Estoy enamorada. Si vos empezás una relación con alguien, no vas a esperar que termine. Con él me pasó eso y muy fuerte", concluyó.

¿Coti Romero vuelve a Gran Hermano?: el audio que se filtró

Javier Romero, el padre de Coti Romero, dio una entrevista para Radio Sudamericana en la que habló sobre el desempeño de su hija dentro de la casa. En medio de la charla, filtró un impactante dato: que la producción estaría considerando que la joven vuelva a entrar ya que la casa no es la misma desde su partida.

"Les puedo dar la primicia, si se da, se da, sino no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella", contó Javier. Y sumó que desde la producción "le dijeron que hay grandes posibilidades, no esta semana, pero le dijeron que esté atenta para la próxima, porque cualquier cosa puede pasar".

En este sentido, el hombre agregó que Coti "está enloquecida porque quiere entrar de vuelta". Miles de fanáticos del programa coinciden en que el reality está mucho más aburrido desde que se fue, por lo que es posible que la producción gestione su regreso dentro de poco.