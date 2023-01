Coti Romero se cansó y filtró lo peor de Gran Hermano: "No es lo mismo"

La correntina hizo un fuerte descargo tras su salida del reality show de Telefe. Coti Romero decidió compartir qué es lo peor que tiene Gran Hermano.

Tras convertirse en la última eliminada de Gran Hermano, Coti Romero analizó su paso por el reality y expuso lo peor que le pasó dentro del programa. La correntina hizo un fuerte descargo y aseguró que, en determinado aspecto, le hubiera gustado que el programa tuviera más intervención.

Luego de su eliminación del reality show, Coti empezó su ronda de visitas a varios programas de televisión. Fue precisamente durante su paso por Cortá Por Lozano que reveló el detalle peculiar que le molestó de la producción. "La gente que está hablando mal de mí también me está ayudando un montón a crecer, y obviamente la gente que habla bien o crearon cuentas de clubs de fans los quiero mucho, pero siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", empezó por decir.

En este marco, amplió: "Prefiero mil veces que hablen de mí. Ayer llegué a un millón de seguidores en Instagram fue una locura y prefiero que incluso hablen mal de mí a que no hablen". Sin embargo, aseguró que no todo el color de rosas y dio a entender que gran parte de las críticas que recibe son porque la producción no explicó cómo era su juego.

"Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego", continuó. Y luego, sentenció: "Pero sí tendrían que haber mejorado un poco el explicarle a la gente lo que hacía. La vida no es lo mismo que Gran Hermano, yo no soy así".

Coti Romero de Gran Hermano fulminó a Laura Ubfal: "No tiene mucha coherencia"

Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), apuntó duramente contra Laura Ubfal, panelista del debate, luego de haber tenido un tenso cruce al aire. La joven correntina estuvo en LAM (América TV) y conversó con Ángel de Brito y las panelistas sobre diversos temas: su paso por el reality y su experiencia en el debate de Gran Hermano, al cual había asistido un día atrás. En medio de la charla, soltó un contundente comentario sobre Ubfal.

Todo comenzó cuando De Brito le preguntó a Coti por su vínculo con la religión, ya que en varios momentos dentro de la casa se la vio rezando y dando vueltas su rosario cada vez que mentía y traicionaba a alguien. "Laura Ubfal está indignada", le señaló el conductor.

"Sí, bueno, la verdad que de Laura no espero mucho porque por las cosas que me dijo, no tiene mucha coherencia lo que dice", apuntó Coti. "Pero si es su pensamiento, lo respeto", agregó. En este sentido, la joven señaló que le molestó mucho que no la hayan dejado hablar, ya que quería explicar todo "de una manera que la gente lo pueda llegar a comprender", pero no pudo porque sostuvo que la interrumpieron en todo momento.

En el debate, Ubfal le había preguntado: "A mí la gente me dice que te pregunte si creés que Dios te perdonó todas las maldades que hiciste en la casa. Porque ella tiene puesto un rosario y cada vez que hacía una jugada, hablaba con Dios y le agradecía".

"Bueno, pero vos tenés puesto el color verde y me estás atacando como si no fuera una mujer", le había respondido Coti, en referencia a que la panelista estaba usando un color que representa el feminismo y la igualdad entre las mujeres. En ese momento, Ubfal había entendido que Coti se lo había dicho porque es provida, pero la joven correntina aseguró que no fue por eso.

"En el debate surgió esto de pañuelo verde o celeste... provida, te dijo Laura", le señaló De Brito. "Yo se lo dije lo del verde porque el verde y el violeta se lo relaciona con las feministas", explicó la joven correntina.