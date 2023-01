Coti pidió una señal divina para saber si se queda en Gran Hermano: la respuesta fue letal

La joven quedó preocupada por la nominación y pidió una señal al cielo. La respuesta la dejó conmocionada.

La última placa de nominados de Gran Hermano dejó a Coti Romero como una de las más complicadas para quedarse en la casa. Por ese motivo, la jugadora tuvo días reflexivos y se la vio circular cabizbaja, en búsqueda de una señal de Dios que la guíe en cómo continuar en lo que viene.

Alexis "El Cone" Quiroga quedó preocupado por su pareja y la confrontó en la habitación a solas con lo que había estado haciendo. Finalmente, la jugadora rompió con su hermetismo y le contó un evento que la dejó conmocionada.

“No estaba rezando pero estaba orando, así se le dice. Y le pedía como una señal o algo de eso a Dios, entonces le dije si me podía mostrar, con toda la fe del mundo, si tengo gente afuera. Termino de decir eso, me quedo un rato más y escucho un grito. ‘¡Coti te vas!, ¡Coti traidora!, ¡Andate! ¡Juli, te amo!’. Es muy loco porque nunca había escuchado eso todas las veces que me han gritado algo, y que me digan cosas feas, nunca. Esta vez lo escuché tan pero tan claro como si me estuvieran ahí gritando al lado de mi oído. La única razón por la que no me voy ahora es por mi papá, porque sé que necesita esa plata, pero veo muchas cosas que me demuestran que, aunque vos pienses que son pavadas, no sé si estoy en el camino correcto, no sé si me conviene seguir así", le describió al Cone.

Acto seguido, Alexis, que la escuchaba atentamente, pero sin mirarla ni una vez a los ojos, le contó que él también le había pedido alguna vez a Dios que le mostrara si él tenía que estar ahí en la casa o si tenía que irse. “Y sabés que nunca había recibido una señal como la tuya, a mí no me gritaron nunca, nunca”, remató el cordobés.

Juliana de GH será panelista de un importante programa de TV

Juliana Díaz podría desembarcar en un reconocido programa de televisión como panelista, luego de haber sido expulsada de la casa de Gran Hermano por haber infringido las reglas de filtrar información de afuera. La joven, en caso de que se concrete el proyecto laboral, ya podría estar en la pantalla chica apenas iniciado el 2023.

Según la información que filtró La Pavada, la exparticipante de Gran Hermano pasará las fiestas en Venado Tuerto, Santa Fe, de donde es oriunda, a la espera de que la llamen desde A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Allí desempeñaría sus labores como panelista del ciclo.

El magazine de la actriz y conductora de 68 años se emite de lunes a viernes a las 9.30 horas y su puesta al aire fue en junio del 2022. De concretarse la presencia de la ex Gran Hermano, se sumaría al panel conformado por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Lío Pecoraro y Analía Franchín.