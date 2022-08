Coppola reveló que hizo con los objetos de valor de Maradona

Guillermo Cóppola se metió de lleno en la disputa entre los herederos por los bienes que pertenecieron a Diego Armando Maradona.

Guillermo Cóppola dialogó con Jorge Rial en Argenzuela (C5N) y sorprendió al revelar qué hizo con los objetos de valor de Diego Maradona que estaban en su poder, en medio de la batalla por la herencia del crack argentino que murió en noviembre del 2020. "Jamás se me ocurriría", aseguró el exmanager que acompañó al Diez durante los mejores años de su carrera futbolística.

En las últimas horas volvió a recrudecer la pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, a lo que se suman los cruces por la herencia y la marca Diego Maradona. "Cuando escucho los montos, tantos dólares y dólares pienso lo afortunados que son aquellos que tiene la posibilidad de estar manejando eso, porque yo me fui en 0 con él", opinó el martes Guillermo Cóppola en diálogo con Jorge Rial por Argenzuela, donde también afirmó que perdió propiedades y autos, entre otras cosas.

Además se refirió a la pelea que enfrenta a los herederos de Diego respecto a sus bienes. "Jamás se me ocurriría vender nada de Diego", aseguró de forma tajante el exmanager del Diez. Por otra parte, hizo una sorprendente revelación sobre uno de sus bienes más preciados: "Yo tengo la última camiseta que uso en su despedida y me la dedicó. Siempre preferí vender lo que tenía pero no tocar nada de él".

"Pienso que no hay que discutir más. Pese a quien le pese, son 5 los hijos y todos tienen los mismos derechos. Yo hasta donde pude, intenté ayudar a todos, después el que decidía era Diego", cerró Guillermo Cóppola en su charla con Jorge Rial. Lo cierto es que las disputas entre los herederos parecen estar muy lejos de terminar, así como también los conflictos legales que tienen con Matías Morla, amigo y abogado de Diego Maradona en sus últimos días con vida.

El calvario de Dieguito Fernando: "Dalma ni le contestó"

"Dieguito llamó a Dalma para mandarle felicidades a su nena y ella ni le contestó. Yo tuve triple transfusión de sangre con lo de Lotocki y al otro día pude salir y hablar tranquilamente con la gente. Como le pudo haber contestado a las amigas, podría haberlo hecho también con su hermanito. Eso, de mi parte, lamentablemente y dolorosamente, se rompió", declaró Ojeda en otro tramo de la nota, muy dolida con una actitud de Dalma Maradona hacia su hijo.

Además, dejó en claro que no piensa interponerse en la vida de Dieguito cuando este sea más grande: "Cuando sea grande va a decidir si quiere tener relación con ellas o no. Mi hijo tiene el amor de miles de personas. No quiero más que ellas (Dalma y Gianinna) se refieran a Dieguito como 'el nene'. El nene es Dieguito Fernando Maradona, su hermano de 9 años. ¿Tan difícil se te hace? No me gusta que hablen despectivamente de mi hijo".