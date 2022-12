Contundente resultado: la encuesta que reveló quién se va de Gran Hermano

La encuesta dio como perdedora a una de las participantes por mucha diferencia porcentual con sus compañeras. Las nominadas de Gran Hermano son Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig.

El periodista Diego Poggi publicó una encuesta en su cuenta de Twitter donde les pidió a sus seguidores que votaran a quién preferían que se fuera de la casa de Gran Hermano. El host de redes del ciclo de Telefe puso como opciones a las nominadas Julieta, Daniela y Romina y los resultados fueron contundentes.

"Para vos, ¿quién se va?", escribió el periodista en su posteo y ya tiene más de 11 mil votos en su encuesta. Los resultados señalan que Daniela recibió el 82.4% de los votos de los usuarios de Twitter que intervinieron en la encuesta, mientras que Julieta y Romina tuvieron el 7 y 10.7, respectivamente.

El host de redes de Gran Hermano recibió un sinfín de respuestas de los seguidores del reality show de Telefe, algunos indignados con los resultados y otros, contentos. "Voten con mensajes de texto por favor que se vaya Daniela", "Hay que sacar a Dani así vuelve en el repechaje a vengarse de Thiago y Coti" y "Hagamos que Romina pase navidad con su hija que es la primera navidad de su hija de 1 añito" fueron algunos de los comentarios que recibió Diego Poggi.

Diego Poggi sobre su cambio de enfoque en su cuenta de Twitter

"Empecé a ver a un compañero de laburo que quiero un montón y que está todo el tiempo despotricando o bardeando y me di cuenta que quizás ese no es el camino. No hay que tirar más mierda. Estamos en un momento donde estamos cansados, estamos decepcionados, estamos pobres. Hay gente que no tiene para comer. Nosotros tenemos mucha suerte. Y la gente que tenemos cerca también tiene suerte", comenzó su descargo Poggi en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, sobre los motivos por los que ya no opina de política de la manera en que lo hacía años atrás.

Poggi continuó con su análisis de Twitter y contó cómo su cabeza hizo un click sobre los mensajes con malas energías: "Pero hay mucha gente que no la está pasando bien, eso a mí me empezó a angustiar y no quería seguir tirando mierda, porque tirar un tweet no sirve para nada. Es el CEAMSE, es un basurero Twitter".