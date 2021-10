Contundente: Damián Betular habló sobre la posibilidad de ser papá

El pastelero y jurado de los realities Bake Off y MasterChef Celebrity 3 brindó una entrevista para hablar de su intimidad y sorprendió con sus declaraciones sobre la paternidad.

Damián Betular se convirtió en una de las personalidades más queridas de los medios por su rol de pastelero y jurado en los realities MasterChef Celebrity y Bake Off. Recientemente, brindó una entrevista en la que habló sobre la paternidad y sentenció: "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto".

Consultado por Revista Pronto por si seguía en contacto con Donato y Martitegui, Betular contestó: "Sí, obvio. Hablamos un montón. Donato llegó hace poco de Italia y mientras estuvo afuera me mantuve en contacto permanente con él y con su señora. Con Germán hicimos un par de eventos juntos y hablamos mucho también. Tenemos una relación muy consolidada de amistad".

"¿Conocés a los hijos de Martitegui?",siguió el periodista Nicolás Peralta, de Pronto, a lo que Damián reveló: "Sí, claro. Lauti y Lorenzo son lo mejor, dos bellezas con una personalidad increíble. Yo con los niños tengo muy buen vínculo en general y los adoro pero cuando vuelvo a casa soy muy feliz. Un ratito de tío me encanta, de padre no".

Y, de manera sorpresiva, el jurado decidió hablar de su postura frente a la paternidad. "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto. Tengo instinto paternal y me llevo re bien con los niños pero no me veo en el rol de papá. Cuando llego a grabar Bake Off y está Filipa, la hija de Paula Cháves y Pedro Alfonso, a los dos minutos la tengo a upa y nos reímos. Pero no es que vuelvo a mi casa y digo: “Ay, qué lindo tener un hijo”. No me pasa", sostuvo, sin dudarlo.

