Conmoción en la televisión por la muerte de una estrella a sus 39 años

El actor y modelo surcoreano, Song Jae Rim, reconocido por su participación en la exitosa serie La Luna Abraza al Sol, fue encontrado muerto en su hogar de Seúl, capital de Cores del Sur, a los 39 años de edad. La trágica noticia impactó al mundo del espectáculo y dejó a sus fanáticos consternados.

Su amigo, quien tenía planeado almorzar con él, descubrió su cuerpo sin vida en su apartamento. La comisaría del distrito de Seongdong confirmó su fallecimiento y reveló que se encontró una carta de despedida de dos páginas en la residencia de Song Jae Rim. Aunque las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, se informó que no existen indicios de la participación de terceras personas.

El funeral del querido actor se llevará a cabo en la sala funeraria del Hospital St. Mary Yeouido de Seúl. La familia de Song Jae Rim se encargó de los preparativos y el cortejo fúnebre se realizará al mediodía del día 14. Luego, su cuerpo será trasladado al Crematorio de la ciudad de Seúl. Song Jae Rim se destacó en su carrera artística gracias a su memorable papel como guardaespaldas en The Moon Embracing the Sun. Además, participó en reconocidos dramas coreanos como Two Weeks, Mujeres crueles, Inspiring Age: The Birth of a Fighting God, La reina Woo y Mi San Valentín militar. Su debut en la industria cinematográfica fue en la película Actresses, estrenada en 2009, donde interpretó el papel de un fotógrafo.

El actor ganó gran popularidad por su participación en la cuarta temporada del programa We Got Married, donde formó pareja con la famosa actriz Kim So-eun. A lo largo de su carrera, Song Jae Rim se destacó también en el campo cinematográfico, participando en películas como Suspect, Tunnel 3D, Snobs, Yacha, Hello y Bait. Song Jae Rim tenía grandes proyectos por delante, entre ellos las películas Get Rich y Salmon. Además, fue galardonado en los MBC Entertainment Awards y en los SBS Drama Awards por su notable trabajo en la industria del entretenimiento. La última actualización en su cuenta fue hace casi diez meses, lo que dejó una sensación de misterio en torno a su bienestar personal.