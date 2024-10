Conmoción en el espectáculo por el anuncio de Ángel de Brito: "Se termina".

Ángel de Brito es reconocido por sus primicias sobre el mundo del espectáculo y en las últimas horas soltó una noticia bomba que sorprendió a todos sus seguidores por su carácter inesperado. El fuerte dictamen del conductor que alteró a las redes sociales.

En apenas pocas palabras, De Brito usó su cuenta de Twitter y disparó: "Se termina un programa. Fin de una era". Automáticamente, la publicación se llenó de curiosos pidiendo más información al respecto pero el conductor no dió más pistas y no se sabe si lo hará en LAM, programa que conduce en América TV.

Siguiendo los términos de los que habló De Brito, los usuarios suponen que se trata de un programa histórico de un canal abierto. Uno de los posibles candidatos podría llegar a ser La Peña de Morfi, que después de la muerte de Gerardo Rozín y la desvinculación de Jey Mammón, pasó por una tormenta que terminó con Jésica Cirio afuera del ciclo y con una dupla de conductores -Diego Leuco y Lizy Tagliani- que aún no se sabe si volverán a la pantalla chica.

Más allá de las especulaciones, se espera que en los próximos días De Brito deslice más pistas sobre el programa que pondrá punto final y el futuro de sus integrantes, con nuevos rumbos en los medios o señales de interrogación en sus caminos.

Una exangelita confirmó lo que muchos pensaban en la cara de De Brito: "Esperaron a que me fuera para destruirme"

En muy poco tiempo, Maite Peñoñori comenzó a ascender en el periodismo de espectáculos y pasó de ser cronista de Intrusos a formar parte del panel del histórico programa de espectáculos, para luego irse a LAM, la competencia. Aunque claro primero hubo algún tironeo entre los dos ciclos más importantes de la farándula para contar con la periodista, que se terminó definiendo por el ciclo de Ángel de Brito.

Pero hace tan solo unos meses, Peñoñori renunció a LAM para mudarse a Miami y comenzar una nueva etapa de su vida. De visita por Buenos Aires, la expanelista pasó por el programa de streaming de De Brito y no dudó en apuntar contra sus excompañeras. Es que un oyente recordó que unas semanas atrás, Marcela Feudale contó su mala experiencia con Maite, a quien acusó de pedir su silla en LAM: "Está muy mal pedir el lugar de un compañero. No se hacen esas cosas, porque si lo hacés es porque no confiás en vos misma".

Algo similar había contado Pepe Ochoa en su programa de streaming, donde reveló las condiciones que solicitó Peñoñori al ser contratada: “Además, pidió ser la tercera conductora cuando Ángel no estuviera. Es decir, si faltaban Ángel y Yanina (Latorre), quería ser ella quien condujera". “Esperaron a que me fuera para destruirme”, los desmintió la propia periodista, al tiempo que afirmó que no había pedido la "silla de Feudale".

"Lo que dije fue que si se daba la oportunidad, me gustaría conducir. Un día, cuando ni Yanina ni vos (Ángel de Brito) estaban, me ofreciste la conducción", agregó Maite Peñoñori, molesta por lo que se dijo recientemente de ella. Ante la consulta de Ángel de Brito de si había recibido el apoyo de sus compañeras entonces, Peñoñori fue tajante: “No, Feudale no estuvo esos días”.