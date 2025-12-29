Cómo sigue la salud de Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe

Gustavo Scaglione fue internado en Uruguay.

El estado de salud de Gustavo Scaglione, flamante propietario de Telefe, generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que debió recibir atención médica de urgencia en Uruguay. El empresario, de 64 años, fue víctima de múltiples picaduras de avispas mientras se encontraba en una chacra de Punta del Este, lo que derivó en un cuadro grave que obligó a su traslado inmediato a un centro de salud.

El episodio ocurrió en un campo situado a pocos kilómetros de la policlínica de José Ignacio. De acuerdo a la información publicada por Gente Online, Scaglione fue llevado en camioneta hasta el hospital más cercano tras descompensarse en el lugar. El médico Leonardo Falcao, uno de los profesionales que intervino en la atención, explicó en diálogo con FM GENTE que el empresario llegó en estado crítico.

“Ingresó desmayado, con la presión muy baja, por debajo de siete”, detalló. Ante ese cuadro, el equipo médico lo derivó de inmediato al área de reanimación y activó el protocolo correspondiente a un shock anafiláctico. “Aplicamos todas las pautas internacionales y logramos estabilizarlo de manera progresiva”, señaló Falcao. Una vez controlada la situación inicial, Scaglione fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone, donde continuó bajo observación médica.

Desde el entorno cercano de Scaglione confirmaron a Infobae que el episodio no pasó de un gran susto. “Ya está bien, reaccionaron rápido y eso fue clave. Está consciente, usando el teléfono y muy agradecido con el personal de salud. Su hijo viajó para acompañarlo”, indicaron.

La reciente compra de Telefe

El nombre de Gustavo Scaglione tomó fuerte protagonismo en octubre pasado, cuando encabezó la operación que concretó la compra de Telefe, hasta entonces en manos de Paramount Global. La adquisición incluyó no solo la señal principal, sino también otros activos audiovisuales del interior del país, ampliando de manera significativa el alcance de su grupo empresario en el mapa de medios.

Tras cerrar la operación, Scaglione había destacado que el objetivo era iniciar “una nueva etapa orientada al crecimiento, al fortalecimiento de la producción y a la competitividad de un ecosistema multiplataforma”.