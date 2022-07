Cómo es la vida de Francisco, el hijo de 24 años de Marcelo Tinelli

El hijo del conductor de Canta Conmigo Ahora decidió ir por el camino artístico en su vida. Francisco es el mayor de los descendientes de Marcelo Tinelli y Paula Robles.

Marcelo Tinelli dio a conocer a qué se dedica su tercer hijo, Francisco, fruto de su relación con Paula Robles. A diferencia de sus hermanas, el joven tiene un perfil mediático muy bajo y por ese motivo se desconocen muchos de los aspectos de su vida privada.

Tinelli tuvo hijos con tres parejas diferentes: Micaela (33) y Candelaria (31) fueron producto de su primer matrimonio, con Soledad Aquino; Francisco (24) y Juana (19), de su relación con Paula Robles y Lorenzo (8), de su vínculo con Guillermina Valdés, de quien se separó hace algunos meses.

"Estudia cine y es DJ. Es una de las personas que más escucho, muy esteta, cinéfilo, muy inteligente", reveló el conductor de Canta Conmigo Ahora en diálogo con Clarín. El locutor y presentador de TV también aludió a su cercana relación con "Lolo", su hijo menor: "De él aprendo todo el tiempo. El otro día nos decía en la producción: '¿El trap va a estar dentro del programa, no?'. Es nuestra música de exportación más allá de si te guste o no te guste. Y Lolo todos los días está con la música de Duki, Emilia, Tiago PSK y L-Gante".

Tinelli dio a conocer que tiene una excelente relación con Paula Robles, con quien estuvo casado entre 1997 y 2009. "Con mis ex tengo excelente relación; con las tres gracias a Dios. Cuando algo se termina, se termina, aunque por ahí uno puede volver, puede ser, por supuesto", sentenció el bolivarense.

Marcelo Tinelli sobre su relación con su familia

"Soy recontra familiero. Todas mis casas siempre han tenido muchos cuartos (se ríe) Porque siempre hay un montón de chicos, amigos, Juanita que viene con las amigas. Qué sé yo, me he criado así y me gusta ser así", enunció Tinelli y aseguró que cada vez que uno de sus hijos se va de su casa porque se independiza queda un gran vacío en su hogar. "Hay que encontrar otras actividades dentro de la casa también, como patear unos penales con Lolo", añadió.

Tinelli también reflexionó sobre su cercana amistad con su primero "El Tirri" en la estadía del músico en Argentina. "Tirri es una persona muy graciosa y tenerlo estos meses que dura el programa en casa es maravilloso. Levantarme con él, desayunar, ir al gimnasio juntos. Es el hermano que no tuve.", soltó el creador de Videomatch y Showmatch sobre su convivencia con su familiar, quien forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora.