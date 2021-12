Closs se cansó de Ruggeri y lo apuró en vivo: "Voy a decir lo que tenga ganas"

Tenso momento en el aire de ESPN. Mariano Closs y Oscar Ruggeri se enfrentaron ante las cámaras en un acalorado debate por la continuidad de Marcelo Gallardo en River.

Oscar Ruggeri y Mariano Closs son dos protagonistas fuertes de ESPN que, si bien transitaron carreras diferentes, hoy están dentro de un mismo canal de deportes hablando sobre la actualidad de los diferentes clubes. Ambos se cruzaron fuerte en el pase que se realiza cada día (de lunes a viernes) entre F12 y F90.

Tras confirmarse la continuidad de Marcelo Gallardo en River, Ruggeri argumentó que el "Muñeco" decidió anunciar esto adrede, ya que por la noche Boca jugaría una final que terminó ganando ante Talleres. “¿Vos estás diciendo que Gallardo pensó: ‘Hoy juega Boca, digo que me quedo’?”, le consultó Vignolo, conductor de F90, a lo que Oscar respondió: "Sí, claro”.

De forma inmediata, Mariano Closs salió al cruce de Ruggeri y exclamó: "Hoy gana Boca y lo dice mañana. Los periodistas estaríamos hablando de que Gallardo se queda y no que Boca salió campeón. ¿Qué va a estar tapando si es la previa de un partido? ¿Qué cambia una previa de partido? No cambia nada”.

“Este es un problema del argentino, no nuestro. Siempre es el mundo del mal pensado, nunca podemos pensar bien. Si uno hace algo, es para joder al otro. ¿Por qué no piensa uno que el tipo lo dice porque piensa en él, en la gente de River? ¿Por qué tenemos que tener en mente que lo quiere cag... a Boca con esta información? Así estamos", agregó Closs, claramente distanciado de la opinión de Ruggeri.

Esta discusión se dio en la previa del partido entre Boca y Talleres

Ruggeri, sin filtros, le retrucó a Closs: “Así estamos, ¿y querés arreglar con esto todo lo que nos pasa, porque Gallardo habló hoy y no habla mañana? Y si habla hoy y esta noche Boca no pasa, ¿sabés qué decís mañana? ‘Mirá Gallardo, que guacho, hoy les habló al mediodía antes de la final’”.

Allí fue cuando Mariano Closs se cansó de los planteos de Ruggeri y le manifestó: “¿Por qué hay que pensar como vos siempre? No permitís que se piense lo que piensa el otro. Siempre desautorizás lo que piensa el otro. Yo voy a decir mañana lo que tenga ganas de decir, no lo que vos pensás”.

“¿Qué tiene que ver? Yo digo lo que quiero yo. ¿Yo no te puedo decir lo que me parece que vas a decir mañana? Por ahí, decís una cosa totalmente distinta a la que digo yo. Cada uno es libre. No es que uno porque te dice tal cosa vos haces eso. Es un clásico”, cerró Ruggeri, en un tenso momento en el aire de ESPN.