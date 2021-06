Claudia Fontán, complicada: ¿volvió a levantar comida del piso?

Luego del escándalo que se desató en MasterChef Celebrity 2 hace unos días, se viralizaron imágenes de la última gala de eliminación que comprometen a Claudia Fontán.

Desde que se incorporó a MasterChef Celebrity 2, Claudia Fontán se perfiló como una de las posibles ganadoras. No solo por su desempeño como cocinera, ya que tiene experiencia en el rubro gastronómico, sino por su frescura y personalidad. Pero en los últimos días, la actriz se vio en vuelta en un gran escándalo, luego de que las cámaras la capturaran juntando comida del piso. Y luego de ser sancionada por el jurado y haberse mostrado muy compungida por su error, la actriz volvió a estar en el centro de la polémica.

¿Qué sucedió? En la última gala de eliminación, los participantes debieron preparar una versión moderna de un plato típico de la cocina local: mollejas al verdeo con papas. Y aunque "La Gunda" trabajó con tranquilidad en su estación, el público de las redes sociales notó que la participante reincidió en su falta. Mientras Santiago Del Moro anunciaba que quedaban pocos segundos para terminar el desafío, la actriz se apuró para emplatar su preparación y parte de la comida cayó al piso. Pero como nadie le llamó la atención, rápidamente se agachó y la levantó como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, en las imágenes que salieron al aire no se puede apreciar si finalmente le presentó al jurado los alimentos que habían estado en el suelo o simplemente los descartó. Cabe señalar que tanto los participantes del certamen como gran parte del público señalaron que el castigo que recibió Fontán -por el que está destinada a ir a la gala de eliminación hasta que termine la competencia- fue leve. No solo por la falta de higiene en la cocina, sino porque llegó a las instancias finales del programa.

“Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto”, manifestó Carmen Barbieri en La Peña de Morfi. Mientras que Nacho Sureda, quien se quedó fuera de la primera temporada por mezclar unos fideos con la mano, también se quejó: “Mis seguidores me bancan a full diciendo que me habían echado por una boludez, por agarrar los fideos con la mano, y que lo que había hecho ‘La Gunda’ era mucho peor. Me decían que me habían echado por una estupidez y a esta mina se la dejan pasar. Por mucho menos, me echaron a la mierda. Yo tenía ganas de estar en el programa".