Luis Novaresio abrió la mesa de Animales Sueltos con su editorial donde sigue buscando generar pánico y que la sociedad muestre sus molestias por las medidas que toma el Gobierno Nacional. Esta vez, tras repasar por los distintos tópicos principales y polémicos de la semana, recayó en el tema de la educación.

El periodista de América TV se mostró molesto e indignado por las formas de Alberto Fernández y su equipo de trabajo. En primer lugar expresó que "al presidente le fascinan los periodistas" y a los ministros "los títulos excesivos", dejando a la vista su idea de que la tensión se sigue creando alrededor de los medios de comunicación.

Pero luego, disparó: "Nunca lo escuché hablar de la educación. En la Ciudad se intentó volver, con un protocolo, ¿a alguien le importa que vuelvan las escuelas?". Si bien los distintos mandatarios de cada provincia y distrito intentan coordinar una posible vuelta, creen que es imposible a causa de los números de la pandemia. "Hay que hacer algo con los chicos, recuperar sus vínculos, el contacto con las maestras, el espacio propio y tener ese lugar de contención", agregó.

Al mismo tiempo, sin mostrar preocupación por la situación epidemiológica, Novaresio decidió atacar a la decisión de los intendentes y las intendentas de la Provincia de Buenos Aires. Y tampoco se salvó Nicolás Trotta. "Lo último que escuché es que hasta que no haya vacuna, no hay clases. ¿El ministro Trotta se preocupa? ¿Existe una calentura como hay con la obsesión de los jueces, los periodistas o el dólar que tiene el kirchnerismo? En nuestro país cogobiernan los gremios. ¿Si no llega la vacuna pronto, no vuelven?", sentenció.

Lo que no tuvo en cuenta el conductor es que, desde el Gobierno Nacional pusieron a disposición de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 6.500 netbooks para darle una respuesta a todos aquellos chicos y chicas que no pueden seguir con sus estudios ni una continuidad pedagógica. Del mismo modo, 55 mil computados y 22 mil tablets están siendo distribuidas en provincias del Norte Grande como Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy, entre otras.

¿Vuelven o no las clases?

Mientras Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, continúa insistiendo con el regreso a las clases presenciales, Nación pone un freno. La idea de CABA es reabrir los colegios con prioridad de 6.500 alumnos que se quedaron sin contacto con las instituciones y luego, generar una apertura escalonada a partir del 5 de octubre. Si bien no hubo una nueva respuesta, la negativa del Gobierno para habilitar esta apertura durante el peor momento de la pandemia parece un hecho.

Por el otro lado, distintos gobernantes de la Provincia de Buenos Aires conformaron una mesa de trabajo para evaluar los distintos escenarios que permitan ir retomando de a poco las clases. Pero, según Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, "esa posibilidad no está contemplada en la actualidad". Además, dejó en claro que "hasta que no esté la vacuna, no podemos volver a poner en riesgo a docentes, alumnos y sus familias". La seriedad y responsabilidad ante la dura situación sanitaria, por ahora, reina por encima de todo.