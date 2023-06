Cinthia Fernández quiso hacer un "chivo" y protagonizó un papelón en la calle: "Blooper"

La modelo vivió un insólito momento en medio de la grabación de un video en sus redes. Cinthia Fernández no pudo mantenerse en pie en una sesión de fotos.

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores de redes con un inesperado video al exponer un error que la llevó hasta el piso. La exparticipante de Bailando por un sueño compartió un video que puso a reír a todos los usuarios de Instagram por su accidente, al que justificó con que era un día feriado.

La panelista de Nosotros a la Mañana comparte desde hace años su día a día en sus redes sociales e hizo de eso un trabajo: todos los días sube contenido auspiciante de marcas que la contratan para llegar a más gente. Al mismo tiempo, la acróbata y bailarina suele mostrar las marcas de ropa que la visten en sus posteos, a modo de promoción.

Fernández estaba en medio de una sesión de fotos para auspiciar los emprendimientos de indumentaria que la vistieron ese día, en el que lució una campera negra inflable, una musculosa escotada y pantalones de jean, cuando en uno de sus cambios de pose trastabilló y cayó al suelo de espalda. "Es tan feriado hasta para hacerse la sesy. Por eso hay que dormir y no ir a trabajar", bromeó la artista en relación a su fallido.

La emoción de Cinthia Fernández por la concreción de uno de sus sueños

Fernández utiliza sus redes sociales para publicitar sus propios productos, ya que tiene distintas cápsulas en colaboración con marcas de ropa, maquillaje y accesorios. De esa manera, la bailarina puso a la venta sus maquillajes y el éxito de su proyecto la emocionó hasta las lágrimas. "Oficialmente, en 24 horas nos vaciaron, agotaron todo. No sé cómo agradecerles. Más de 250 kits, más de mil productos están en viaje a sus casas. Lloro porque no puedo creer lo que pasó. La respuesta en tiempos tan difíciles del país. Han puesto productos míos en los puestos número 1 de Argentina. Una parte de mí está en sus casas. Me eligieron y hoy más que nunca está todo muy mal", sentenció la madre de Bella, Charo y Francesca.

La excompañera de Gabriel "Gabo" Usandivaras en el ciclo de Marcelo Tinelli hizo hincapié en el esfuerzo que significó llevar adelante ese proyecto para ella y aseguró que esa era la razón de su conmoción. "Llorando de emoción les digo gracias. Les juro que no caigo. Los amo", cerró en una de sus historias de Instagram.