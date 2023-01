Cinthia Fernández estalló de bronca contra Thiago de GH: "Ni uno zafa"

La panelista de televisión apuntó contra el participante de Gran Hermano por una situación con sus compañeras de convivencia. Cinthia Fernández apuntó sin tapujos contra el joven de 19 años.

Cinthia Fernández habló de una actitud que Thiago de Gran Hermano tuvo con sus compañeras y lo acusó de machista. El joven no había dejado a sus compañeras mujeres jugar al fútbol y la panelista de televisión explotó al ver esa situación dentro de la casa de Telefe.

Thiago se encontraba con Marcos y Agustín jugando con una pelota y no dejaba participar a Daniela y Camila. "Háganse chistes, cuéntese de la vida", enunció el joven después de decirle que fuera a hacerse las uñas. “Andá a hacerte vos las uñas, rey", le respondió ella, enojada.

El enojo de Cinthia Fernández en Twitter tras la actitud de Thiago con sus compañeras de Gran Hermano

Cinthia Fernández opinó en su cuenta de Twitter sobre la situación ocurrida en la casa de Gran Hermano y se mostró del lado de las mujeres: "La verdad un asco de machistas todos los que están en la casa. Ni uno zafa. Una mujer llega a decir o hacer la mitad de lo que dijeron ellos y la matan. Y en el caso de este pibe debería entrar un equipo de fútbol femenino a hacerlo bailar un rato".

En la sección de comentarios Fernández recibió cientos de respuestas en las que la pusieron en contexto sobre el motivo por el que Thiago había tenido esa contestación. "Cinthia para hablar hay que ver el programa primero. La mandaron a pintarse las uñas porque las chicas pidieron eso y ellos la canchita", "No soporto a Thiago pero en realidad llevaron la manicura para las chicas y la cancha para los chicos, por eso las mandaba a hacerse las uñas. Hay que ver informarse antes de saltar con ese feminismo exagerado" y "Las mando hacer las uñas,porque les llego de regalo,esmaltes etc. Si no ves el programa,opinas cualquier cosa" fueron algunas de los comentarios que recibió la panelista de televisión.